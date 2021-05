Flora Lascano, la participante de “100 argentinos dicen” que conquistó a Barassi con su voz

Desde que debutó al aire, 100 argentinos dicen (eltrece) logró convertirse en uno de los programas más destacados de la televisión argentina. Gracias al carisma de Darío Barassi y su interacción con los participantes, fue creciendo y logrando que muchas familias se animen a participar.

En ese sentido, los últimos programas estuvieron teñidos de una energía especial. Los Lescano hicieron su debut en los juegos y lograron avanzar por los distintos duelos y “dinero rápido” a tal punto de ser convocados varias veces para seguir participando.

Sin embargo, una de las concursantes logró cautivar a Darío Barassi. Flora Lescano tiene 19 años y su voz y habilidad para la música le permitieron acaparar algunos minutos del programa donde los juegos quedaron en un segundo plano. “¿Qué te gusta cantar? Cantame algo ya, lo quiero escuchar, dale”, le pidió el conductor en su primera participación.

Flora Lescano, la participante de 100 argentinos dicen que cautiva con su voz 1

La joven interpretó unos versos de I’m Not The Only Only One, de Sam Smith, y provocó la emoción de Barassi y de todos los presentes. Por otro lado, la cuenta oficial de Instagram del programa reposteó el canto y los elogios de los seguidores no se hicieron de rogar.

Debido a su performance, los Lescano fueron al siguiente programa para participar nuevamente y, otra vez, el conductor le pidió una canción para terminar “bien arriba el viernes”. En esta ocasión, Flora interpretó No culpes a la noche, de Luis Miguel.

Flora Lescano, la participante de 100 argentinos dicen que cautiva con su voz 2

En su Instagram, la joven comparte fotos junto a su familia, de viajes y videos suyos cantando y tocando la guitarra que despiertan los elogios y comentarios de sus seguidores. Sus temas favoritos suelen estar ligados al pop y a las versiones acústicas de grandes canciones de la historia.

LA NACION