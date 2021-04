El furcio de Darío Barassi en “100 argentinos dicen” que lo metió en problemas con una familia

100 argentinos dicen (eltrece) enfrenta a dos familias en un duelo para determinar quién logra sumar la mayor cantidad de puntos y avanza a jugar por el “dinero rápido”. Conforme va avanzando el programa, Darío Barassi va presentando ciertas consignas y, aquellos que logran responder de manera correcta, aumentan su puntaje de cara al final de la jornada.

Al tener a ambos concursantes presentes en el estudio, el conductor no puede hacer ningún gesto o dar ningún indicio de qué respuesta puede llegar a ser la correcta para no favorecer a ninguna de las familias participantes. Sin embargo, lo que ocurrió en la edición del día 29 de abril casi logra perjudicar a uno de los concursantes.

La consigna era “primer videojuego que jugaste en la infancia”. Muy emocionado por las respuestas que le despertaban nostalgia, Darío Barassi compartía con alegría y entusiasmo cada participación. Cuando llegó el turno de Malena, participante que dijo “Mortal Kombat” como respuesta, el conductor empezó a recordar a uno de los personajes del videojuego.

Dario Barassi soplo una respuesta sin querer

“Con la chinita que hacía el helicóptero ese...”, recordó. Sin embargo, un momento de duda lo hizo tambalear: “¿No es eso Mortal Kombat? ¿O Street Fighter?”. Al darse cuenta de que había mencionado otro juego que nadie había dicho, su cara se transformó. “Ay, estoy diciendo todo el nombre. Mariano, hablame Mariano. Ay, Dios. Bueno, nadie escuchó nada”, dijo mirando hacia el control donde se encuentra su equipo de producción.

Luego, le pidió al siguiente participante que no nombrara ese juego y que dejara que esa respuesta la diera el capitán de su equipo. Llegado el momento, Iván, capitán de la familia Díaz, dijo Street Fighter como respuesta. Para fortuna del conductor, el juego no estaba en la lista de respuestas y, finalmente, no terminó favoreciendo a nadie con sus dichos.

