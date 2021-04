El “Pelado” López protagonizó un insólito blooper y Mariana Fabbiani lo mandó al frente

El “Pelado” López pasó por Lo de Mariana, el programa que Mariana Fabbiani conduce en eltrece, y fue protagonista de un divertido blooper. Aunque la conversación tenía atrapados a todos los invitados y el desliz podría haber pasado totalmente inadvertido, la conductora no pudo evitar reírse de la situación y contarla a los televidentes. “¡No te puedo sacar a ningún lado!”, le dijo, entre risas.

Todo ocurrió en la mesa de Fabbiani, en el segmento en el que, después de cocinar, todos se sientan a almorzar y conversar. En la nueva propuesta de la pantalla de eltrece, después de pasar por la cocina -que está a cargo de Christophe Krywonis- los invitados se sientan y comparten emotivos recuerdos, además de tratar distintos temas de la actualidad. Fue en ese momento que el jueves, el equipo de Mariana y sus invitados estaban conversando sobre uno de los temas que ocupa la agenda de la farándula por estos días: el escandaloso divorcio de Horacio Cabak y Verónica Soldato que, según afirmó ella, se produjo por una infidelidad del panelista de Polémica en el bar.

El traspié del Pelado López en el programa de Mariana Fabbiani

“Verónica le quiso hacer daño en lo que a Horacio más le duele que es la imagen”, dijo Augusto “Tartu” Tartúfoli. “Horacio tenía esta imagen que decís vos: familia, camina con el changuito en Cariló en la proveeduría, hace el asado para los pibes, sube al Instagram...”, añadió. Mientras el periodista hablaba de Cabak, otra situación de la mesa interrumpió la conversación: el accidente de López.

“Se tiró todo el puré encima, no lo puedo creer”, dijo Fabbiani, totalmente tentada por lo que acababa de ocurrir. “Pelado, no te puedo sacar a ningún lado”, bromeó la conductora. “Me dispersé con el iPad de Tartu, me dispersé, perdón”, dijo López. “Veo que hasta hay ahí, como cuando hay un accidente. Perdón, eh”.

LA NACION