Florencia Peña respaldó los dichos de Victoria Tolosa Paz: “Detestan a las mujeres que reivindican el goce”

La actriz Florencia Peña defendió este lunes los dichos de la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz quien reivindicó el “goce” y el “disfrute” como una parte importante de la vida, y aseguró: “En el peronismo siempre se garchó, es así”.

Tras las férreas críticas que recibió Tolosa Paz por parte del arco opositor, hubo algunas personas que le expresaron su apoyo. Ese fue el caso de Peña, que dedicó una reflexión anoche en su cuenta de Twitter en apoyo a la precandidata del oficialismo.

“Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad. Nos quieren hacer creer que garchar mucho y rico no es de ‘señorita’. Mi ciela, querrían muchxs pasarla así como la pasamos las ‘trolas’. Tendrían menos odio y más amor. Prueben. Es hermoso”, escribió la actriz en forma irónica, y luego continuó: “¡Vengan de a todxs bebé! Acá se disfruta el sexo libremente y sin culpa. Se pusieron muy densos con el temita de mi sexualidad ¿Me quieren disciplinar? Naaa… Tranquilos, bebus, pongan la energía en cositas q les hagan bien, no en mi que siempre los hago reventar”.

Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad.Nos quieren hacer creer q garchar mucho y rico no es de “señorita”🤦🏼‍♀️ Mi ciela,querrían muchxs pasarla así como la pasamos las “trolas”.Tendrían menos odio y mas amor.Prueben. Es hermoso😜✌️ — Florencia Peña (@Flor_de_P) August 30, 2021

Peña, quien tiene una clara postura a favor del oficialismo, fue cuestionada por ser una de las figuras que asistió a Olivos a hablar con el presidente Alberto Fernández en medio de la pandemia, cuando regía el estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La precandidata del Frente de Todos sorprendió a muchos y generó la reacción negativa de otros tantos con una frase sobre sexo y política de la que solo quedó el título: “En el peronismo se garcha”. Hubo memes, pero también especulaciones sobre por qué la dijo.

Tolosa Paz en diálogo con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi, había expresado: “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”.

LA NACION