“Si el miedo vuelve, no estás sola”: el fuerte mensaje de Jorgelina Cardoso a Tini Stoessel en su show en Rosario

Tini Stoessel se presentó este sábado en el estadio de Newell’s Old Boys de Rosario en el marco de su gira llamada Futttura. Con 30.000 personas expectantes de su llegada, las fanáticas vibraron y cantaron cada una de las canciones que lanzaron al estrellato a la artista.

Entre la gran cantidad de presentes se destacó la aparición de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, acompañada de sus dos hijas Mía y Pía, quienes disfrutaron de un show emotivo.

El emotivo mensaje de Jorgelina Cardoso a Tini Stoessel

La gran relación entre Tini y Jorgelina tiene a la selección argentina como denominador común: Stoessel es pareja de Rodrigo De Paul, quien, a su vez, es muy amigo de Di María, quien se retiró de la Albiceleste y hoy disfruta de su estadía en Rosario Central, el club de sus amores.

La respuesta de Tini Stoessel

Tras posar para la cámara junto a Tini, la esposa de Di María lanzó un mensaje emotivo que conmovió a la intérprete: “Si el miedo vuelve, no estás sola”. Por la misma vía, la respuesta no demoró en llegar: “Gracias, Jor. Qué lindo verte, te quiero”.

Pía, la hija de Jorgelina Cardoso y Ángel Di María, se emocionó en el recital de Tini

Acompañada de sus hijas, Jorgelina grabó dos momentos emocionantes de la jornada cuando su hija menor, Pía, se pegó a la valla de contención para ver desde cerca a Tini cantar la canción “Te creo”. “Tu felicidad es la mía”, indicó Cardoso.

La foto entre Tini y las hijas de Jorgelina Cardoso

Tras ello, también grabó el momento exacto donde Pía se puso a llorar en el medio de una canción. “Las letras que le llegan al corazón”, indicó para retratar lo que sentía la pequeña, quien, al terminar el show, pudo sacarse una foto junto a su hermana y Tini.

Tini en Rosario: el show que contó con la presencia de Nicki Nicole y La Joaqui

En el marco de la gira Futtura, la cantante montó una importante puesta en escena en Rosario para deslumbrar a sus fanáticas que agotaron las entradas.

Cerca de las 21, Tini comenzó su show con el tema “El cielo” y dio el paso a que los presentes también entonen varios de sus hits. A medida que transcurría la noche, la protagonista de la jornada comenzó a dar lugar a distintos artistas invitados, quienes le dieron un color diferente al recital y recibieron el aplauso generalizado del otro lado del escenario.

La Joaqui estuvo presente en el show de Tini

La primera visita anunciada por Tini fue La Joaqui, quien interpretó la canción “Muñecas” y luego, fiel a su estilo marcado de RKT, encendió la noche con el tema “Butakera”.

Con un amplio repertorio de canciones, las visitas se acoplaron a la dinámica del show y dieron su diferencial. La T y La M y Maxi Espíndola fueron los siguientes hasta la irrupción de Nicki Nicole, la artista local que generó un grito ensordecedor en el estadio Marcelo Bielsa.

Nicki Nicole participó del show de Tini en Rosario

A dúo, las cantantes entonaron los temas “Carne y Hueso” y “Plegarias” para darle una cuota de emoción a una presentación que quedó guardada para siempre en la retina de los 30.000 espectadores que despidieron a Tini bajo una lluvia de gritos y aplausos.