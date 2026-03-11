FM Now 97.9 estrenó su nueva programación con destacadas figuras del periodismo

Finalmente, esta semana se produjo el estreno oficial de FM Now 97.9. Bajo el lema “actualidad más música pensada para vos”, la emisora mantiene su identidad sonora basada en los clásicos de los 90 y 2000, integrando ahora segmentos de información y análisis.

La mañana comienza de 7 a 10 con Donde estamos, conducido por Paulino Rodrigues, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. De 10 a 14, Juan Pablo Varsky encabeza el regreso de su histórico ciclo No somos nadie, junto a Eleonora Pérez Caressi. Cabe recordar que Varsky lideró con ese nombre de programa durante 12 años la primera mañana en emisoras como Aspen, Rock & Pop y Metro, hasta que en marzo de 2019 pasó a la segunda mañana y, luego, a la tarde de la ex CNN Radio (AM 950).

La tarde continúa de 14 a 17 con Agustina Casanova y Mariano Almada al frente de Coworker. Luego, de 17 a 20, llega el turno de After Office Now, con Diego Sehinkman, Sofía Diamante, Pablo Manzotti y Josefina Godoy Martínez. El cierre de la jornada quedó en manos de Pablo Rojas con Modo Offline.

Recordemos que, además de poder sintonizar la radio de manera tradicional en el 97.9 FM (que ya cuenta con una repetidora en las ciudades de Pinamar y Cariló en la FM 102.7), la emisora tiene su propia web, 979now.com, y se puede seguir a través de su canal de YouTube o en el canal 85 de Flow.

Alberto Lotuf debutó en Rivadavia

Luego de su paso por emisoras como Del Plata (AM 1030), Continental (AM 590), Radio 10 (AM 710), Radio Con Vos (FM 89.9) y la ex CNN Radio (AM 950), el periodista Alberto Lotuf estrenó la temporada número 21 de su clásico ciclo, Dicen que dicen, por el aire de Radio Rivadavia (AM 630).

El programa debutó el pasado domingo en el horario de 10 a 12, espacio que durante 2025 ocupó Franco Mercuriali con #Mercuriali630 (quien este año se mudó a la primera tarde de El Observador 107.9 FM con su ciclo #Mercuriali1079, de 13 a 16).

Lotuf, referente de la radiofonía en Rosario -donde conduce a diario Siempre Juntos, de 8:30 a 12, por Cadena 3 Rosario-, mantiene para esta nueva etapa su sólido equipo, integrado por Sebastián Dumont, Federico Smith, Cristian Solís, Carolina Suárez, Juan Carlos “El Profe” Pellegrini, Gabriel Levinas y Victoria Muro. Por otro lado, también el domingo 8, tras la salida de varios ciclos en diciembre pasado, se relanzó el magazine #Domingo630 (de 13 a 18) con la conducción de Rolando Klempert.

Alberto Lotuf

Rodolfo Barili continúa en Cadena 3

Cadena 3 dio a conocer su grilla para el 2026, una propuesta que equilibra la vigencia de sus ciclos emblemáticos con renovaciones en las franjas de la tarde y la noche. De esta manera, la emisora busca potenciar su alcance federal y adaptarse a los nuevos consumos informativos.

Entre los programas centrales, se confirma la permanencia de Ahora País, conducido por Rodolfo Barili. El ciclo continuará brindando noticias, entrevistas y un profundo análisis de la realidad con protagonistas de cada rincón de la Argentina. El programa se emite de lunes a viernes, de 12 a 14.

Con una fuerte identidad federal, Cadena 3 Argentina transmite desde su base central en Córdoba (AM 700 y FM 100.5) hacia una extensa red de emisoras en todo el país. Entre sus principales puntos de sintonía se destacan Rosario en la FM 100.1, y 99.1 en Capital Federal y GBA a través de sus plataformas y repetidoras oficiales. Además, la emisora cuenta con una sólida red de estaciones que garantizan su presencia en cada provincia argentina.