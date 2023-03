escuchar

Los 8 escalones del millón (eltrece) es uno de los programas más populares de la grilla televisiva actual, no solo por su divertido formato de preguntas y respuestas, sino porque cada edición se ve atravesada por tan emotivas como interesantes historias de vida que logran dejar a más de uno sin palabras. Así sucedió en la noche del jueves, cuando Marcelo -uno de los finalistas- sorprendió tanto a Guido Kaczka como a los integrantes del jurado al dar detalles sobre su profesión artística al mismo tiempo que se emocionaba hasta las lágrimas.

Fue a los 8 escalones del millón y descolocó a Guido Kaczka al explicar su particular profesión

Aunque empezó su recorrido con algunos errores, Marcelo logró lentamente avanzar hasta ubicarse en el primer escalón, en donde se enfrentó cara a cara con Agustín, otros de los competidores. Pero, en el medio de la última ronda de preguntas, aquella que definiría quién sería el afortunado ganador del gigantesco cheque de dos millones de pesos, la atención de todos se posó brevemente en la historia de vida del finalista.

Momentos antes, Guido Kaczka -quien a lo largo del programa cuenta datos curiosos e información sobre cada uno de los jugadores para que la audiencia pueda conocerlos mejor- reveló la particular profesión del concursante: es fileteador, el artista que se dedica al estilo clásico porteño conocido como “fileteado” y el cual se caracteriza por los colores fuertes, líneas y letras decoradas con espirales y la representación de personajes icónicos de la cultura Argentina.

El fileteado porteño es un estilo artístico propio de la Argentina Archivo

Intrigado por su ocupación, Jason Mayne -el periodista que se sumó al jurado integrado por Marcelo Polino, Luciana Salazar, Walter Nelson y Ricardo Canaletti, quien ocupó el lugar de invitado especial- interrumpió la última ronda de preguntas para conocer más sobre su trabajo.

“Antes de presentar mi pregunta quiero saber, ¿para qué te suelen contratar y que ha sido lo más extraño que has fileteado?”, cuestionó el periodista dedicado a temáticas de tecnología y medioambiente. A modo de respuesta y para sorpresa de muchos, el artista compartió una emotiva anécdota que, de solo contarla, lo llevó a emocionarse nuevamente hasta las lágrimas.

Marcelo y Agustín se enfrentaron en la final de Los 8 escalones del millón

“Mi maestro decía que cuando los alumnos pintaban a Gardel era un piantaalumnos, porque era tan fuerte la imagen que los alumnos se iban”, comenzó, a modo de introducción. Y, tras aclarar que él nunca pintó al tanguero junto a su profesor, aseguró no es ajeno a la inesperada turbación que genera la representación del histórico personaje argentino. “Tuve que hacer un colectivo, que está en circulación, del 105 que están Gardel y Maradona. Cuando me tocó hacer a Gardel, antes de empezar rompí en llanto por lo fuerte que es la imagen. No sé de donde me surgió el llanto, es impresionante”, manifestó.

Ya totalmente conmovido, continuó: “Mi maestro decía que sos fileteador cuando conversas con la Virgen, cuando oís el relincho del caballo cuando pintas y cuando oles el perfume de la flor cuando fileteas. Porque te metes en la obra”. Dicho eso y mientras la conmoción todavía se sentía fuerte en el estudio, continuaron con el juego.

Finalmente, fue Marcelo quien logró consagrarse como el ganador de los 2 millones de pesos y, tras celebrar con su pareja que estaba detrás de cámaras demostrándole su apoyo, acepto la invitación de volver al programa siguiente para duplicar el premio.

