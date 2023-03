Los 8 escalones: rompió en llanto y Pampita tuvo que intervenir de inmediato

escuchar

En la noche del martes, en Los 8 escalones de los dos millones (eltrece), sucedió un hecho emotivo que sacudió los sentimientos de Carolina “Pampita” Ardohain. En la primera instancia del juego, Delfina falló en su respuesta y perdió la oportunidad de avanzar. Tras oír el resultado correcto, se desmoronó en vivo y la modelo intervino de inmediato.

Pampita abrazó a una participante que se desmoronó en vivo

Este tipo de sucesos suelen ser comunes dentro de un programa en donde los concursantes cargan con un emotivo historial de vida detrás, que los impulsa a presentarse en Los 8 escalones. Esto es lo que le ocurrió a Delfina, que desde el comienzo del juego manifestó un rostro triste. En una jornada en la que Diana retornó por los $6.000.000, Guido Kaczka hico una salvedad al comienzo y consultó: ”¿Te pasó algo?”. En tanto, ella aseguró que sentía nervios propios de ser una principiante.

“Todo está bien”, afirmó la participante al tiempo que se secó las lágrimas. A modo de apoyo, un compañero señaló: “Estamos todos en la misma, yo estoy aguantando”. Minutos más tarde el conductor insistió debido al estado anímico de Delfina, quien luego de oír el resultado de la primera pregunta, tomó conciencia de que no ascendería a los próximos escalones y rompió en llanto. “Vos llorabas por la emoción de estar en televisión”, remarcó el presentador a lo que ella contestó: “Es mucho. Es heavy”.

“Bueno, vos salís del juego. ¿Te querés quedar o querés irte?”, cuestionó Guido y la jugadora aceptó quedarse allí. En medio de las lágrimas de Delfina, Pampita intervino la conducción con una pregunta insólita: “¿Le puedo dar un abrazo?”. En ese instante, la modelo bajó los escalones y se acercó con los brazos abiertos.

Luego de fundirse en un profundo abrazo, las dos mantuvieron una breve charla en la que Pampita intentó calmar a Delfina. “Es muy sensible”, se escuchó a Guido. Luego de ello, el programa continuó con su respectivo orden, en donde Carina, Diana, Hernán, Gustav, Silvana, Lucila, Silvio y Sebastián ascendieron al siguiente escalón.

El insólito método que eligió un participante de Los 8 escalones para eliminar a un compañero: “¿Qué hiciste?”

Luego del emotivo abrazo que Carolina “Pampita” Ardohain le dio a Delfina, sucedió otro acontecimiento particular nunca visto en las anteriores emisiones. En el desarrollo del programa, Gustov pisó el quinto escalón y tuvo que decidir, junto a Silvana, quiénes de sus compañeros seguían en carrera y quién quedaba a mitad de camino. Lejos de votar por afinidad, como algunos suelen hacer, desconcertó a todos -en especial a Guido Kaczka- con su insólito método de elección.

El insólito método de un participante de Los 8 escalones para eliminar a un compañero

“Gustov, ¿quién se queda abajo?”. Pero, para su sorpresa, el joven dio una respuesta poco común: “Recién cuando estabas preguntando hice Ta te ti…”. Completamente atónito, el conductor lo cuestionó: “¿Qué hiciste?”.

“Hice Ta te ti suerte para ti para no decidir y al que le tocó es el que se tiene que quedar abajo y fue Carina”. Más allá de la forma que optó para elegir qué contrincante no avanzaría, se topó entre decidir por ella o por Sebastián. Tras una reñida disputa con Silvana, en la que se utilizó una moneda para dirimir la respuesta final, Gustov ganó y su primera elección no tuvo chances de continuar en el juego.

LA NACION