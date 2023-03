El insólito método que eligió un participante de Los 8 escalones para eliminar a un compañero: “¿Qué hiciste?”

escuchar

Los 8 escalones de los 2 millones (eltrece) pasó a convertirse en toda una caja de sorpresas. Debido a la cantidad de personas que juegan y las historias que tienen detrás, no es inusual que pasen todo tipo de cosas: desde familiares que se abren paso en el estudio para festejar con el ganador, hasta peculiares amuletos de la suerte y divertidos bloopers, como decir algo en el micrófono cuando se pensaba que estaba apagado, pero todos lo escucharon.

En el programa del martes, donde había un cheque de dos millones de pesos en juego, sucedió algo que asombró a más de uno. Gustov, pisó el quinto escalón y tuvo que decidir, junto a Silvana, quienes de sus compañeros seguían en carrera y quién quedaba a mitad de camino. Lejos de votar por afinidad, como algunos suelen hacer, desconcertó a todos -en especial a Guido Kaczka- con su insólito método de elección.

Antes de la “salvación” el conductor repasó las historias de los cuatro participantes que aún estaban en el sexto escalón, para que los dos restantes pudieran elegir. Por un lado, estaba Sebastián, bailarín profesional de salsa y bachata. Si ganaba, tenía pensado darle el dinero su novia Pamela. “Ella me convenció de venir y le dije ‘si gano el primer programa el premio es para vos’”, contó, para luego explicar que ella estaba por poner un gimnasio.

A su lado estaba Silvio, de Bayauca, partido de Lincoln, que vive en Junín. Es técnico informático y se dedica a reparar computadoras. “Le gusta jugar al póquer y manejar un drone”, comentó Guido. También estaba Lucila, abogada penalista de Belgrano, quién está embarazada de ocho meses. “Se anotó por un desafío personal. Su sueño es ir a un Mundial de futbol con la familia”, precisó el conductor. Por último, presentó a Carina, técnica radióloga, quien comentó que si ganaba iba a usar el dinero para “adelantar las cuotas de un auto que licitó y tiene que pagar”.

Una vez dicho esto, Guido hizo la pregunta del millón: “Gustov, ¿quién se queda abajo?”. Pero, para su sorpresa, el joven dio una respuesta poco común: “Recién cuando estabas preguntando hice Ta te ti...”. Completamente atónito, el conductor lo cuestionó. “¿Qué hiciste?”, le expresó , como si intentara corroborar que efectivamente usó lo que se conoce como “un juego de niños” para semejante decisión.

“Hice Ta te ti suerte para ti para no decidir y al que le tocó es el que se tiene que quedar abajo y fue Carina”.

“Más allá del método, lo que vale es que dice Carina”, aclaró el presentador por si había alguna duda respecto al formato de elección. Pero, Gustov no era el único que tenía que elegir, puesto que debía ponerse de acuerdo con Silvana. Si también elegía a la técnica radióloga, ella no avanzaba, pero si optaba por otro, debían charlarlo. Efectivamente, eso pasó: se inclinó por Sebastián.

“Tiramos una moneda. Yo la decisión no la muevo”, expresó tajante Gustov, sin mostrarse dispuesto a negociar. “Lo tienen que hablar entre ustedes, más allá de lo que charlen, no depende de mí”, le advirtió el Kaczka. Tras una breve pausa, Silvana tomó la palabra y dio cuenta de que finalmente cedió y por eso Carina no avanzó a la siguiente etapa.

“No me gusta esta decisión, hice Ta te ti y salió así. Si hubiese sido por estrategia, quizás me convenía otra persona”, se lamentó Gustov. Finalmente, fueron Silvio, Sebastián y Lucila los que subieron al siguiente escalón. Curiosamente, el bailarín de salsa y la abogada penalista llegaron a la final y por mayor cantidad de luces verdes, ella se consagró como ganadora de los dos millones que usaría para remodelar las cosas para la llegada de su bebé.

