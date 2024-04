Fue a Los 8 escalones y descolocó a Guido Kaczka al revelar el nombre de su verdulería: “Se lo tuve que sacar”

Escuchar

Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se convirtió en uno de los programas favoritos del público, dado que no solo es una forma de entretenimiento, sino que también les permite jugar y trabajar la mente desde casa. Semana a semana, varias personas dicen presente en el ciclo con un objetivo claro: ganar los millones y, si es posible, también la llave para jugar en la final por el departamento a estrenar. En la edición del viernes estuvo un joven llamado Jonathan, quien se robó toda la atención de Guido Kaczka al revelar el curioso nombre que le puso a su verdulería, pero que más tarde tuvo que sacar por un particular motivo.

A lo largo de los años, por Los 8 escalones pasaron jugadores con todo tipo de profesiones. Participaron desde un paleontólogo, hasta una vidente y una cazadora de ovnis, así como también abogados, médicos y contadores. Esta semana se presentó Jonathan, quien es verdulero y además estudia Ingeniería en Informática.

Al escucharlo contar a qué se dedicaba, Kaczka no tardó en preguntarle cuál era el nombre de su verdulería. No obstante, el joven tuvo una respuesta que sorprendió a todos: “Le tuve que sacar el nombre, porque se llamaba Mr. Satán”.

El participante contó que su verdulería se llamaba Mr. Satán por el personaje de Dragon Ball (Foto: Captura de TV / eltrece)

“¿Cómo le vas a poner Mr. Satán?”, cuestionó el conductor. Pero, el participante argumentó su decisión: “¿No viste Dragon Ball? Salvó al mundo Mr. Satán”.

En cuanto a por qué le quitó el nombre a la verdulería, explicó que fue porque “tenían miedo los vecinos” de entrar. “Claro, porque el que no mira Dragon Ball... te vas a comprar una lechuga con un temor ahí”, acotó Kaczka con un poco de humor.

El participante tuvo un buen desempeño en el juego pero no llegó a la final (Foto: Captura de TV / eltrece)

El participante comentó que ahora la verdulería no tiene cartel y es él quien la atiende, pero detrás de las rejas. “Yo sirvo todo porque es cerrada, el barrio es medio heavy”, explicó. Cuando le llegó el turno de jugar en el primer escalón, le tocó la categoría de “estaciones del año”. Aunque hizo 17 aciertos en 60 segundos y logró avanzar bastante, no consiguió lugar en la final por los millones.

Evangelina Anderson contó un profundo deseo personal en Los 8 escalones y sorprendió a todos

Las historias personales de los participantes de Los 8 escalones no solo captan la atención del conductor, sino también del jurado. El jueves, la ganadora de los millones fue una mujer llamada Agustina, y la acompañaron al programa su marido, Elías, y su pequeño hijo, Astor. Mientras se disputaba la final, Evangelina Anderson le hizo un comentario personal que no pasó inadvertido. “Me muero de amor con tu bebé, tan chiquitito”, dijo mientras la cámara apuntaba al pequeño que descansaba en brazos de su padre.

Pero, eso no fue todo porque la modelo también reconoció su deseo íntimo referido a la maternidad. “Lo veo y me dan ganas de tener otro”, expresó. Pero, rápidamente, aclaró divertida: “Después me acuerdo el trabajo que traen y se me pasa enseguida”.

Cabe mencionar que Evangelina tiene tres hijos junto a Martín Demichelis: Bastián (14), Lola (11) y Emma (7). Justamente, la hija menor del matrimonio estuvo presente en la edición del jueves de Los 8 escalones y hasta bailó junto con su madre, mientras todos aplaudían.