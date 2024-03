Escuchar

Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se posicionó como el ciclo de entretenimientos del momento, en el que se sigue de cerca el nivel de conocimiento de los participantes, que buscan ganar la gran suma de dinero. Pero, además, en el programa se exponen sus historias de vida, las cuales en muchos casos hacen lagrimear a más de un espectador. Este fue el caso de un hombre llamado Luis, que sorprendió a Guido Kaczka al contar cómo “volvió de la muerte”.

Contestar preguntas de diversos temas para avanzar en el juego es la premisa principal de Los 8 escalones de los 3 millones. Pero, a esta dinámica se le suma la enriquecedora palabra de los participantes cuando cuentan sus experiencias de vida. Este es un momento en el que el conductor suele indagar bastante.

Luis sorprendió en Los 8 escalones al contar su historia de vida (Captura video)

El viernes por la noche, la historia de superación de Luis sorprendió a la audiencia y al conductor. Cuando Guido Kaczka lo presentó y dijo que era carpintero, el jugador explicó que se trata de la profesión que eligió hace un tiempo, tras comprender que debía dedicarse a lo que le gusta.

“Toda mi vida fui gerente de créditos y cobranzas. Trabajé en bancos y en empresas multinacionales. Me hizo un clic, algo en mi cabeza. Hace unos años tuve un episodio muy fuerte”, reveló. Acto seguido, y al darse cuenta de que Kaczka le daba lugar para explayarse, agregó: “Me fui a tocar el arpa y volví. La luz estaba apagada, no me acuerdo”.

De esta manera, se refirió al momento en el que tuvo que someterse a una operación y no todo salía según lo esperado. Al escucharlo, el conductor le preguntó si recordaba alguna imagen puntual de ese episodio.

Luis habló acerca del momento que creyó que moría (Captura video)

Luis dijo que no tiene recuerdos, pero relató lo que le dijeron los médicos que lo operaron: “En el quirófano, el cirujano me dijo que me habían rescatado. El estrés me generó ese problema intestinal”.

En ese instante de su vida, decidió darse una nueva oportunidad y dedicarse a lo que siempre amó, que hasta el momento era solo su hobby: la carpintería. Hace poco, de hecho, descubrió que quizás su gran pasión fue heredada por su bisabuelo, que también se dedicaba a lo mismo.

El participante llamado Luis emocionó a todos con su historia (Foto: Captura de video)

“Te avivaste que esto no dura para siempre, que es prestado”, reflexionó el presentador cuando tomó la palabra. “Es efímero”, le contestó el participante.

Pasado esto, el hombre contó que fue acompañado al programa por sus hijos y por quién es su pareja desde hace 18 años, a la que le dedicó unas sentidas palabras: “Es el amor de mi vida, la persona que elijo todos los días para vivir el resto de mi vida. Encontré cosas en ella que no sentí nunca”.