Cada vez son más las personas que deciden ser parte de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) por diferentes motivos. En el programa, Guido Kaczka realiza preguntas sobre diversos temas y el que llega a la recta final compite por la gran suma de dinero. En una de las últimas ediciones, el conductor vivió un incómodo momento con una de las participantes que quedó eliminada en el primer escalón.

Todo se dio una vez finalizada la primera ronda de los escalones, donde el conductor hizo las preguntas para ver quién se quedaba con la llave para participar por un departamento a estrenar. Allí, un joven consiguió la mayor cantidad de respuestas correctas y fue el ganador. Por su parte, una mujer llamada Sofía fue quien quedó eliminada.

“Santiago se hace de la llave y van por los millones. ¡Ay, ay, ay, no Sofía!”, manifestó el presentador al notar que la participante subía junto al resto al siguiente escalón. “¿Yo no?”, preguntó ella muy sorprendida. “No”, le aclaró Guido, algo que generó un poco de incomodidad.

La participante tuvo que bajar del escalón y se mostró sorprendida

Al ver la sorpresa de la concursante de quedar fuera de competencia tan rápido, Kaczka quiso consolarla y lamentó que justo las preguntas que le tocaron por azar hayan sido las que respondió mal: “Así va pasando, se te nubló y la peor lista, la peor, la que no querías”.

Fue a Los 8 escalones y asustó a Guido Kaczka al contarle el accidente doméstico que sufrió

Recientemente, el conductor se quedó sin palabras luego de que uno de los jugadores le contará el accidente que vivió en su casa, en pleno cumpleaños de su esposa. Maximiliano se encontraba en el techo de su casa cuando, de un momento a otro, hizo un mal movimiento y terminó en el piso. Ante la sorpresa de Kaczka, el participante le explicó que no recuerda nada de ese momento: “Perdí la conciencia porque tuve un puntillazo hemorrágico”.

El jugador generó revuelo al dar detalles del accidente que tuvo en su casa

Como si eso fuera poco, sus familiares no lo encontraron de inmediato, porque como era el festejo del cumpleaños de su esposa, había música alta y no escucharon el ruido por el golpe. “¿Todos festejando y vos tirado ahí?”, preguntó Guido, muy asombrado. “Cuando recuperé un poco la conciencia, me levanté y la empecé a llamar a mi señora que me abra la puerta. Ella me vio y yo estaba todo ensangrentado, porque también me corté el labio. Mi hija había preparado un cartel que decía ‘feliz cumpleaños’ para la madre y yo cuando lo leí pregunté ‘¿de quién cumple años hoy?’”, precisó para dar cuenta de que quedó desorientado tras la caída, aunque aclaró que ya se encuentra recuperado.