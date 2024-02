escuchar

Como lleva varias temporadas al aire, Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) supo recibir en sus filas a personas con todo tipo de edades, historias, personalidades y profesiones. Participaron desde un paleontólogo, hasta una vidente, un banquero y una cazadora de ovnis. En la emisión del viernes, en tanto, dijo presente Marco, quien trabaja en una pizzería familiar en el barrio Rodrigo Bueno. El joven no solo contó cuál es la especialidad del lugar, sino que reveló cuál es la cantidad de queso justa que le ponen a la pizza napolitana.

En la última emisión de esta semana de Los 8 escalones de los 3 millones, se hizo presente Marco, de 25 años, que estudia abogacía y trabaja en un negocio familiar. Al escuchar su presentación, Guido Kaczka le preguntó cuál era el nombre del lugar y él le respondió El correntino y está ubicado en el barrio Rodrigo Bueno. El conductor quiso saber más sobre la especialidad de la casa y si la mejor era la pizza de mozzarella o la de fugazzeta.

Marco trabaja en una pizzería y reveló la cantidad exacta de queso que le ponen a la pizza napolitana (Foto: Captura de TV / eltrece)

Pero, el pizzero aseguró que le mejor era la napolitana, la cual, de acuerdo a cómo la preparan ellos, lleva “ajo, perejil, tomate y 250 gramos de mozza”. Al escucharlo, Guido Kaczka se mostró asombrado y fue entonces cuando el participante aclaró que esa variante de pizza lleva esa cantidad exacta.

Sin dejar pasar la oportunidad de saber más, Kaczka quiso saber cuánto vale en su local una napolitana tamaño grande. “Cuatro lucas, pero bien cargadita, comen cuatro personas”, indicó el joven.

Marco sorprendió a Guido Kaczka al contar las preparaciones que hacen en la pizzería en la cual trabaja (Foto: Captura de TV / eltrece)

Tras el intercambio, el juego se reanudó. A Marco le tocó en el primer escaló, el tema: “División política: a qué país pertenece cada estado”. Tuvo 17 respuestas correctas en 60 segundos y pasó a la siguiente instancia, pero su carrera en la competencia terminó en el escalón de “arriba y abajo”.

Participó de Los 8 escalones y dejó sin palabras a Guido Kaczka al mostrarle cómo tenía las manos

Esta semana, quien también se robó la atención de Guido Kaczka fue una mujer llamada Agostina Vilela, aunque en su caso no fue por su trabajo. “Tenés unas uñas tremendas de largas. ¡Por favor!”, expresó atónito el conductor al ver sus manos. “Son impresionantes”, advirtió sin salir de su asombro.

La participante tenía unas uñas muy largas y llamativas, esmaltadas con color rosa y unos apliques brillantes. “La gente siempre se sorprende. Puedo hacer todo, porque siempre me cuestionan si puedo hacer cosas y sí, puedo todo”, explicó. No obstante, el presentador no fue el único que se sorprendió. Carmen Barbieri le preguntó si podía tocar el timbre y ella le dijo que sí y le detalló cómo.

Por su parte, Evangelina Anderson quiso saber cómo hacía con el celular, a lo que la joven le relató que usaba los dedos. “Tengo respuesta para todo”, comentó entre risas mientras todos la aplaudían.