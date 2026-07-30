Fue el mago más famoso del mundo, salió con una icónica top model, pero un escándalo lo obligó a abandonar todo

David Seth Kotkin, conocido popularmente como David Copperfield, nació el 16 de septiembre de 1956 en Metuchen, Nueva Jersey, Estados Unidos. Hijo de Rebecca y Hyman Kotkin, comenzó con sus primeros trucos de magia a los 12 años. Décadas después, se convirtió en uno de los magos más famosos del mundo.

David Copperfield hoy tiene 69 años y está lejos de los escenarios (Photo by Gary Gershoff/Getty Images) Gary Gershoff - Getty Images North America

Con un talento que fue alimentando con el correr de los años, aquel niño entusiasta se convirtió en miembro más joven de la Society of American Magicians, una institución de Nueva York que condecora a magos e ilusionistas.

David Copperfield descubrió la magia desde pequeño y logró un reconocimiento inusitado

El origen de su pseudónimo está asociado a la famosa novela de Charles Dickens, que lo inspiró durante la infancia. Con el objetivo claro de meterse en el mundo de la fantasía, comenzó a dar clases a los 15 años y dio el gran el salto a finales de la década del 70′ con shows especiales en televisión que captaron la mirada de la audiencia mundial.

El día que Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad

A lo largo de su carrera, dos hitos lo marcaron a fuego: en 1983 montó un escenario con dos torres y una cortina para hacer desaparecer la Estatua de la Libertad; cuatro años más tarde redobló la apuesta y montó uno de los trucos más impactantes al escapar de la prisión de Alcatraz, en California. Para ello, se mostró esposado y encerrado en una celda hasta que, finalmente, tras una serie de movimientos logró escapar y reapareció por fuera de la cárcel.

La última función en Las Vegas y denuncias en su contra

La conexión entre Copperfield y Las Vegas mantiene una historia de larga data. En sus inicios, el mago realizó varias giras por esta icónica ciudad hasta poder establecer una residencia fija. Sus primeras presentaciones fueron en el salón Circus Maximus del Caesars Palace, a principios de los años 80′.

La regularidad e impacto en cada uno de sus trucos comenzaron a elevar su status. Las giras eran cada vez más redituables, por ende, Copperfield dio un paso histórico al inaugurar, en 2003, su show An Intimate Evening of Grand Ilusion, en el MGM Grand Hotel & Casino Las Vegas, un enorme complejo de entretenimiento que se convirtió en su segundo hogar.

El éxito de David Copperfield lo llevó a comandar un show exclusivo en Las Vegas

Los últimos años de Copperfield no fueron de la mano con un éxito rotundo que lo llevó a conquistar 21 premios Emmy y 11 récord Guinness. Muy por el contrario, su imagen quedó vinculada a una conducta sexual inapropiada contra 16 mujeres que prestaron su testimonio al medio The Guardian, el medio británico que armó una investigación contundente para desenmascarar esta faceta del ilusionista.

El artículo publicado en 2024 dio a la luz algunos testimonios como el de Brittney Lewis, quien alegó que el mago la había drogado y abusado sexualmente en 1988 cuando ella, por ese entonces, tenía 17 años. Otros casos -los nombres de las víctimas fueron resguardados- hablan que Copperfield habría manoseado a las adolescentes en los shows, con el público de testigo.

Mientras el propio Copperfield y sus abogados negaron cada una de las acusaciones, el mago siguió bajo la lupa al aparecer en los documentos del caso Jeffrey Epstein, el magnate acusado de pederastia que se suicidó en prisión. Una de las víctimas, Johanna Sjoberg, brindó su declaración en un tribunal de Nueva York asegurando que vio al mago en la mansión de Epstein ubicada en Florida.

Copperfield construyó su fama a través de la magia DACHARY

Las acusaciones, como dardos imposibles de esquivar, dejaron expuesta la imagen del mago, quien pospuso un ambicioso proyecto de hacer desaparecer la luna en febrero de 2024. A pesar de haber firmado un contrato con la ONG Save The Children, el acuerdo comercial quedó nulo tras la vinculación con los documentos de Epstein.

La cancelación intempestiva del evento causó profundas dudas sobre cómo seguiría su carrera profesional. Sus redes sociales registraban publicaciones a cuenta gotas. Los testimonios y acusaciones en su contra se volvieron incontenibles, dañando su imagen pública. En efecto, el propio Copperfield, en su Instagram, anunció que el pasado 30 de abril fue su último show en Las Vegas.

El comunicado de Copperfield donde indicó que el 30 de abril de 2026 fue su último show de magia en Las Vegas

“Durante 25 años he tenido la fortuna de encabezar el cartel en el MGM Grand de Las Vegas. Mi última actuación en el MGM será el 30 de abril, y me emociona anunciar pronto lo que sigue. Es el mayor proyecto que he abordado jamás, y también el más desafiante. Mientras tanto, quiero reflexionar sobre este momento y este hito, y agradecer al increíble equipo del MGM y a mi personal que (literalmente) hace que la magia ocurra todas las noches, compartiendo el asombro con más de 7 millones de personas procedentes de casi todos los países de la Tierra“, reflexionó acerca del fin de una era y el comienzo de otra que promete ser superador, aunque sin más detalles que lo confirmen.

Según un informe de la revista Forbes, David Copperfield ostenta un patrimonio neto de 875 millones de dólares. Esta grandilocuente suma está directamente asociada a un éxito sin igual de 50 años de carrera.

David Copperfield y uno de sus trucos más famosos

El romance con Claudia Schiffer

David Copperfield mantuvo un romance con la modelo alemana Claudia Schiffer. El origen de la relación surgió cuando la celebridad fue contratada para un evento del mago en Berlín, Alemania, en el año 1993.

Copperfield mantuvo un romance con Claudia Schiffer

En dicho evento, el ilusionista realizó varios trucos con la participación de la modelo lo que generó un acercamiento entre ambos. Tras el show, los encuentros entre el mago y Schiffer continuaron hasta que formalizaron la relación.

David junto a su actual mujer Chloe

La unión amorosa duró desde 1994 a 1999 con una promesa de casamiento que no se concretó. Luego de la ruptura, Copperfield conoció a Chloe Gosselin, de profesión diseñadora de moda, con quien aún comparte su vida y es la madre de sus hijos Dylan, Audrey y Sky.