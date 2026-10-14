Fue estrella de las películas de acción más conocidas y ahora es policía: “Está acá porque le importa el país y quiere contribuir como cualquier otro vecino”

Steven Seagal pasó de protagonizar producciones icónicas de Hollywood a desempeñarse como agente de la ley en el condado de Hudspeth, Texas. El actor, célebre por su participación en filmes como Hard to Kill (1990), Out for Justice (1991) y Under Siege (1992), dejó los sets de filmación para colaborar con autoridades locales en tareas de control fronterizo. Según consignó San Antonio Express en 2011, su presencia en operativos incluyó el uso de armas de precisión bajo la supervisión directa de agentes del orden. Este cambio de vida suscitó numerosas preguntas entre el público general.

Lejos de los reflectores, Steven Seagal enfrenta nuevas responsabilidades bajo la supervisión de autoridades locales Foto: Instagram @seagalofficial

La transición del artista hacia este rol policial generó dudas sobre sus intenciones reales. Sectores de la audiencia cuestionaron si el movimiento representaba una táctica publicitaria para mantener su vigencia. No obstante, las autoridades del condado de Hudspeth descartaron tales especulaciones. Los oficiales que trabajaron junto a él confirmaron que el interés de Seagal respondió a una vocación de servicio genuina. Un integrante de las fuerzas locales declaró: “Está aquí porque le importa el país y quiere contribuir como cualquier otro residente”. Este testimonio valida la postura de los agentes respecto al compromiso del actor con la seguridad de la zona.

El actor conocido por sus habilidades en artes marciales se adentró en un nuevo campo Foto: Instagram @seagalofficial

La comunidad local manifestó reacciones diversas ante la figura pública en patrulla. Algunos ciudadanos expresaron sorpresa al observar al intérprete fuera de su entorno habitual de trabajo. Otros vecinos valoraron su involucramiento directo. La experiencia de Seagal en el área de seguridad resultó inusual para los habitantes, pero las autoridades insistieron en la seriedad de sus aportes durante las jornadas de vigilancia en la frontera. La disciplina adquirida a lo largo de décadas de práctica marcial moldeó su perfil actual.

El actor participó activamente en operativos policiales en el condado de Hudspeth Foto: Instagram @seagalofficial

La conexión de Seagal con las artes marciales inició a la edad de cinco años tras una exhibición impactante. A los 17 años, emprendió un viaje hacia Japón para formarse con maestros locales, a pesar de las barreras del idioma y la falta de contactos previos. Tras años de entrenamiento riguroso en dojos tradicionales, alcanzó el grado de cinturón negro. Actualmente, ostenta el séptimo Dan en Aikido, arte definido como el camino de la energía y la armonía. El actor también fundó su propia institución académica en Japón, dirigida hoy por su exesposa, Miyako Fujitani. Su dominio técnico le permitió ofrecer secuencias de combate realistas en sus películas, al integrar conocimientos de Karate Do y esgrima japonesa.

Aunque su participación podría parecer una estrategia mediática, autoridades locales aseguran que Seagal está motivado por un compromiso genuino con su comunidad Foto: Instagram @seagalofficial

La filosofía del Aikido influyó de manera directa en su enfoque táctico dentro de las fuerzas del orden. El control, la precisión y la calma ante situaciones de alta tensión definen su metodología operativa. Seagal prioriza la técnica sobre la fuerza bruta, característica que busca evitar confrontaciones directas durante los despliegues. Estas habilidades reflejan años de preparación física y mental. El actor trasciende así su etapa en el cine para consolidarse como un experto marcial comprometido con su entorno actual. Su biografía combina la fama global con una búsqueda personal de orden y disciplina en el campo de la seguridad pública.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA