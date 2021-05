Furor en las redes por el parecido entre el “Mono” Burgos y el actor Steven Seagal

El actor estadounidense Steven Seagal se reunió este martes con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su carácter de representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. En el palacio presidencial de Caracas, el séptimo dan en el arte marcial japonés de “aikido” obsequió una espada samurai a Maduro, que, por su parte, le entregó a Seagal una guitarra. También compartieron un breve momento musical con el instrumento.

El tuit de Nicolás Maduro sobre su reunión con Steven Seagal Twitter @NicolasMaduro

Maduro compartió tres fotos de su encuentro con Seagal en Twitter, que entre los usuarios argentinos, llamaron la atención ya no por su carácter social o político, sino por un motivo más bien futbolero: según advirtieron los tuiteros compatriotas, el intérprete de 69 años tiene una gran semejanza física con el entrenador argentino de Newell’s Old Boys, Germán Burgos.

"El Mono Burgos después de ganar en la Sudamericana" Captura TV

"Es Steven Seagal o el Mono Burgos..." Captura Twitter

Al mismo tiempo, otros tuiteros advirtieron el parecido de Burgos con el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y el de Seagal con el exarquero paraguayo José Luis Félix Chilavert.

"Baradel ya puede ser DT y el Mono Burgos suspender las clases"

"Steven Seagal es en realidad José Luis Félix Chilavert" Captura Twitter

Burgos, de 52 años, asumió la dirección técnica de “La Lepra” tras una dilatada trayectoria como ayudante de campo en el cuerpo técnico de Diego Simeone. Este martes, su equipo derrotó por 1 a 0 a Palestino por la 3° jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con gol de Alexis Rodríguez.

El periodista Gustavo López se refirió en duros términos al entrenador por su labor hasta el momento en el banco del equipo rojinegro: “A mí me dio cosita ver a Newell’s. Yo no sé qué dice la gente, porque la historia de Newell’s es un buen juego, atildado, pelota al piso. (...) Todos atrás jugaron. Vos venís de España, sos Burgos. No quería dirigir acá. Como no le dieron bola en España, le damos bola nosotros. Viene con tres ‘gallegos’, juegan todos atrás. No conoce la historia de Newell’s”, dijo.

