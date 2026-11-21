En 1982, Steven Spielberg estrenó E.T., el extraterrestre, una película que conquistó al público de todo el mundo y se convirtió en uno de los grandes clásicos de Hollywood. Sin embargo, muy pocas personas saben que quien dio vida al famoso alienígena fue una mujer de 75 años que nunca había actuado y que solo recibió 380 dólares por su trabajo.

Su nombre era Pat Welsh y fue llevada al casting por Ben Burtt, el diseñador de sonido de la película, quien la escuchó hablar con otras señoras en un supermercado y se imaginó que su voz quedaba perfecta para el personaje que quería retratar Spielberg.

Según contó el sonidista, la mujer tenía un tono grave y áspero que atribuía a su hábito de fumar dos paquetes de cigarrillos por día durante casi toda su vida. Aquel diferencial fue lo que la terminó convirtiendo en uno de los personajes más queridos de la historia del cine.

“Aunque Pat siempre había querido ser actriz y, de hecho, había perseguido brevemente sus ambiciones en ese sentido, no era una profesional. Le expliqué lo que intentaba hacer: buscar una voz interesante y con buena calidad para un personaje alienígena. Pat fue muy amable y grabó todos los diálogos de ET, que yo modifiqué electrónicamente cambiando el tono. Luego mezclé la voz de Pat con sonidos de respiración de animales que había grabado para darle un toque no humano”, reconoció Ben Burtt en una entrevista con el medio británico LadBibble.

Pat Welsh, la actriz de 75 años que dio vida a E.T.

Debido a que en aquella época la tecnología era muy rudimentaria, muchos de los sonidos debían hacerse a partir de sonidos reales grabados. “En total hubo 18 personas diferentes que contribuyeron a la voz de ET, incluyendo animales y varios humanos que pudieron haber proporcionado un resoplido, una respiración o un eructo. Pero sin duda, la contribución individual de Pat Welsh fue la más significativa, ya que ella se encargó de todos los diálogos”, aclaró el profesional.

Una de las guerras judiciales que tuvieron muchos actores de Hollywood de los 80 y 90 estuvo relacionada con los salarios que recibieron y la falta de cláusulas que les permitieran seguir teniendo regalías por las reproducciones. En el caso de Pat Welsh, cobró tan solo 380 dólares por una sesión de grabación de nueve horas y media. Mientras que la película recaudó 797,3 millones de dólares con un presupuesto de apenas 10,5 millones. A su vez, el coprotagonista del film, Henry Thomas, cobró solo 15.000 dólares por el papel de Elliot.

E.T. y Steven Spielberg

Aunque su aparición en esta película la hizo conocida dentro de Hollywood, debido a su avanzada edad, la mujer no pudo continuar realizando muchos papeles más. Luego de E.T., el extraterrestre participó en apenas otras dos producciones. Una de ellas fue Waterloo Bridge (1940), donde tuvo una aparición sin acreditar. Y la otra fue Star Wars: El retorno del Jedi (1983), película en la que volvió a trabajar con Ben Burtt y prestó su voz a Boushh, el personaje de cazarrecompensas cuya identidad utiliza la princesa Leia como disfraz.

El diseñador de sonido explicó que decidió recurrir nuevamente a Welsh porque había descubierto que las voces de mujeres mayores podían resultar para crear personajes extraterrestres. “He descubierto que las voces femeninas de ancianas son un excelente punto de partida para los alienígenas”, señaló.