A 40 años del estreno de E.T., Drew Barrymore contó que creyó que el extraterrestre era real y Steven Spielberg mantuvo su ilusión

Estrenada en 1982, E.T., el extraterrestre marcó la infancia de varias generaciones. A 40 años de su lanzamiento, algunos de sus protagonistas siguen revelando datos curiosos acerca del rodaje de la película dirigida por Steven Spielberg.

Para conmemorar el aniversario, la actriz y conductora Drew Barrymore reunió a sus excompañeros de elenco en su programa The Drew Barrymore Show para recordar aquella experiencia. El emotivo encuentro entre la anfitriona y los actores Henry Thomas (Elliot), Robert MacNaughton (Michael) y Dee Wallace (Mary) sacó a la luz información entrañable y sorprendente.

Barrymore tenía solo 6 años cuando rodó aquella exitosa experiencia iniciática en la que encarnó a la pequeña Gertie. En ese entonces, la joven actriz estaba convencida de que el personaje de ficción que da nombre al filme era real.

“ Yo creía que E.T. era real. Realmente lo amaba, de una manera muy profunda. Lo hubiera llevado a almorzar ”, comentó la intérprete antes de que Thomas le recordara que ella solía pedirle a los técnicos y encargados de vestuario ropa de abrigo para E.T cuando hacía frío en el set.

Barrymore personificó a la hermana menor de Elliot, el protagonista de E.T., el extraterrestre Archivo

“ Recuerdo que estábamos en escena y hacía bastante frío, y le preguntaste a la persona de vestuario si podían traer una bufanda para el cuello de E.T. porque iba a tener frío, así que envolviste la bufanda alrededor de su cuello ”, sumó Thomas, quien interpretó en la pantalla al pequeño Elliot, hermano de su personaje.

A continuación, Dee Wallace relató otro dato que sorprendió a sus compañeros y especialmente a la propia actriz. La intérprete contó que Steven Spielberg, al ser consciente de que la niña Barrymore interactuaba con el muñeco más allá de la filmación, se encargó de mantener al personaje “con vida” cuando Drew estaba presente en los momentos de descanso.

“ Un día te vimos cómo hablabas con E.T. y se lo dijimos a Steven y él se encargó de que siempre hubiese dos personas manteniendo ‘con vida’ a E.T. para que vos pudieras acercarte, hablar con él y que reaccionara ”, recordó la también actriz.

Durante su encuentro, los actores conversaron acerca de la posibilidad de hacer una secuela de la película, aunque todos coincidieron en que no sería oportuno, puesto que la guionista del film, Melissa Mathison, falleció en el año 2015.

Sin embargo, en los años posteriores, Spielberg y Mathison comenzaron a pensar en una secuela que presentaría una historia con el nombre tentativo de E.T. II: Nocturnal Fears, que contaba cómo Elliot y sus amigos eran abducidos por una misteriosa raza de extraterrestres, hasta que E.T. aparecía para salvar a los chicos y devolverlos al planeta Tierra. Sin embargo, el realizador abandonó el proyecto por considerar que no respetaba el espíritu de la primera película.

En una entrevista con James Cameron en 2018, el aclamado director contó que inicialmente se suponía que E.T. no iba a ser una película sobre extraterrestres, “sino que iba a tratar algo muy personal”. “ Iba a ser una película sobre el divorcio de mi madre y mi padre. Así que empecé la historia, no el guion en sí mismo, pero sí la trama, escribiendo sobre lo que se siente cuando tus padres dividen la familia y se mudan a Estados diferentes ”, compartió Spielberg en diálogo con su colega.

Fue durante el rodaje de otra de sus películas cuando decidió incorporar al pequeño extraterrestre. “Cuando estaba filmando Encuentros Cercanos del Tercer Tipo e hice la escena del pequeño alien saliendo de su nave haciendo una señal con la mano, todo tuvo sentido”, relató. “Pensé: ‘Un segundo... ¿Qué pasa si el alien no vuelve a la nave? ¿Qué pasa si se queda en la tierra? ¿O sí se pierde y lo abandonan acá? ¿Qué pasaría si el hijo de unos padres divorciados con un gran vacío que llenar, llena ese vacío con un amigo extra-terrestre?” , recordó.

“Las películas son mi terapia”, reconoció Spielberg por esas fechas en un documental sobre su vida y su carrera, después de admitir que muchas veces sus conflictos familiares se trasladaron palabra por palabra a sus películas, pero sin especificar de que forma.

