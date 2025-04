Fue la protagonista de Heidi, bienvenida a casa, pero hoy tiene su propia editorial y triunfa como escritora

A medida que crecemos nuestros sueños cambian y esto es lo que le sucedió a Chiara Emma Francia. Desde los dos años, el mundo de la televisión, el cine y el teatro la inundó por completo y la llevó a participar de recordadas telenovelas como Amor en custodia, Patito Feo, Consentidos y Chica vampiro. Aunque, sin lugar a dudas, lo que la catapultó a la fama internacional fue Heidi, bienvenida a casa, una tira infantojuvenil de Nickelodeon que recibió una gran cantidad de reconocimientos por su despliegue. Sin embargo, a medida que crecía, descubría que algo en su interior le faltaba para expresarse.

Hoy, con 21 años y pasos más firmes para alcanzar sus sueños, recordó en diálogo con LA NACION aquel momento en el que se dio cuenta que, además de la actuación, necesitaba otra forma de canalizar los cambios que le sucedían: “Tenía 15 años y recuerdo que estaba filmando una película en Colombia, que justamente se va a estrenar este año. Digamos que ya estaba más grande y estaba viviendo algunos procesos internos. Entonces me sentía, no sé si la palabra es expuesta, pero necesitaba volcar lo que me pasaba de una manera distinta a la actuación. Porque el interpretar otros personajes no me lo estaba pudiendo dar”.

Chiara Francia es recordada por su protagónico en la serie Heidi, bienvenida a casa (Foto: Instagram @chiarafranciac)

Así fue como, en paralelo a los rodajes, comenzó a escribir poemas y textos íntimos, en busca de una forma de expresión más personal. Sin embargo, nunca pensó que ese pasatiempo la terminaría por posicionar como una de las escritoras argentinas de literatura juvenil más consumidas del mercado. “Un día viene mi mamá y me dice que había un concurso de escritura en el que había que escribir una novela. Todo el mundo podía leerte y si ganabas te publicaban el libro. Yo nunca había escrito un libro, pero me mandé porque era la oportunidad perfecta. Por dentro pensaba: ‘esto que estoy escribiendo es un horror, no lo va a leer nadie’. Ni siquiera le quería contar a mis amigos del secundario. Pero mi mamá insistía en que lo tenía que compartir porque cuantas más visualizaciones tuviera mejor me iba a ir”, rememoró sobre aquel paso fundamental.

Esa novela publicada con temor fue Casi Amor, el primer libro de Chiara que, tiempo después, se posicionó como número uno en literatura juvenil de Amazon. Con este, solo daba sus primeros pasos en el mundo de la escritura que le tenía preparado un gran camino. Fue así que, con ayuda de su mamá, Marcela Citterio, reconocida escritora y guionista argentina, decidió abrir una editorial para que más personas pudieran comenzar a publicar sus historias.

Chiara Francia es escritora de seis libros y creo junto a su mamá la editorial Orlando Books (Foto: Instagram @chiarafranciac)

“Mi mamá es una mente loca y siempre ve todo mucho más grande (risas). Y cuando me dijo de crear una editorial me pareció algo demente, pero lo hicimos. Y así llegó Orlando Books, que lleva este nombre por dos razones: una, por el libro de Virginia Woolf que amamos; y dos, porque Orlando también era el nombre de mi abuelo materno", contó la joven de 21 años.

“Y bueno, con el lanzamiento de Orlando Books, yo lanzo Casi Amor y su segunda parte, Mal Amor. Esto fue en el 2022 y desde ahí fue todo sin parar. Ahora mi sexto y último libro, que es Jefa a los 18, Chloe, ya es el cuarto que puedo presentar con un stand de la editorial en la Feria del Libro“, explicó Francia sobre su gran presente profesional, que la llevó a estar nuevamente entre los expositores de la 49° edición del evento que se desarrolla en La Rural.

Chiara Francia junto a su mamá, Marcela Laura Citterio, en la Feria del Libro (Foto: Instagram @chiarafranciac)

Entre juegos, guiones y fans: así fue la vida de Chiara Francia como estrella infantil

Si hay algo que todavía resuena en la cabeza de Chiara Francia es esta idea de haberse alejado de los medios, o al menos como la actriz que era desde tan pequeña. “A veces no caigo en todo lo que pasó porque cuando era chica pensé que iba a continuar toda la vida con la actuación. Y si bien hace dos años hice una obra de teatro, realmente hoy en día la literatura es mi vida y es lo que me fascina“, analizó.

“Para mí estar en la televisión era como un juego que me lo tomaba muy en serio. El primer papel que recuerdo fue en Atracción por 4. Me acuerdo de que mi abuela me pasaba a buscar por el jardín y yo iba con ella a las grabaciones. Y lo que pasaba es que yo todavía no sabía leer, entonces me tenía que aprender todo de memoria y me acordaba textual el pie que me daba inicio a mi diálogo. Así que mi abuela iba y le decía a Darío Lopilato, que era con el que más escenas compartía, que por favor lo dijera igual, para que yo no me olvidara con que seguir”, recordó, con humor, sobre sus primeros pasos frente a cámara.

Chiara Francia fue la protagonista de Heidi, Bienvenida a Casa

Pero el momento más importante de su carrera como actriz llegó con Heidi, bienvenida a casa, donde Chiara fue elegida para llevar adelante el protagónico de una de las series que, en la actualidad, se encuentra entre las más vistas en Prime Video. “Ahí ya empecé a grabar todos los días, entonces mi rutina era ir al colegio, salir y grabar, volver a casa, hacer la tarea y aprenderme el guion de la escena del día siguiente. Y después había que actuar en el teatro o hacer una gira por Italia. Yo lo veía como un juego divertido. Creo que actuar es otra de mis pasiones, pero siempre digo que no se puede hacer todo a la vez”, admitió.

Aunque Chiara aprendió a vivir desde muy pequeña con la exposición mediática, asegura que nadie está preparado para la llegada de fans, la firma de autógrafos, la exposición y el ver su propio rostro en todas partes. “Que aparezca tu cara en la calle es loco, pero creo que la primera vez que tomé conciencia fue en una pizzería. Estaba con unas chicas del programa y escucho bajito: mirá, están las chicas del programa’. También me mandaron una foto de una nena que se había cortado el pelo exactamente igual que mi personaje", manifestó al respecto.

Heidi Bienvenida A Casa

El nuevo desafío de Chiara Francia que une la literatura y la actuación

Además de consagrarse como actriz, escritora, dueña de una editorial y de dictar cursos, Chiara Francia sueña con poder lograr que una de sus novelas dé el salto a la pantalla grande. “Nos han llegado algunas propuestas, tanto a mí como a mi mamá, algunos proyectos en Canadá. Pero bueno, son procesos lentos y estamos ansiosas de poder contarlos, pero avanzan y es una gran ilusión”, reconoció.

Para cerrar, y luego de un exhaustivo análisis del largo camino recorrido con tan solo 21 años, Chiara Francia reflexionó: “A mí, sinceramente, una de las cosas que más me impulsan a seguir escribiendo son los lectores, los mensajes que muchas veces me llegan de ellos. Hay chicos y chicas que me dice: ‘La verdad que yo no leo, pero tu libro me lo devoré’. Y creo que eso es lo que buscamos también con la editorial, escribir libros que inviten a la gente a volver a leer y que sean como una película".