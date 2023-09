escuchar

¿Viste la película Días de trueno (Days of thunder) o Pulp Fiction? Maria McKee dejó su huella en ambas, aunque años después decidió abandonar el mundo del espectáculo; al contrario que los protagonistas de las exitosas producciones que acompañó. Más de tres décadas después, la artista se consagró una referente del activismo.

En 1990, la película de Tony Scott se lanzó a las pantallas con un gran éxito. El film protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman recaudó más de 157 mil dólares. Pero la acción de Días de trueno no fue el único elemento que dejó huella en los fanáticos del cine. Y es que la canción de la banda sonora, “Show Me Heaven”, se convirtió en un hit a nivel mundial y se posicionó líder en las listas de música en Bélgica, Países Bajos y Noruega.

"Show Me Heaven” se convirtió en un éxito mundial Archivo

Esta canción, la compuso Maria McKee, una reconocida compositora estadounidense que nació en 1964 en Los Ángeles, en California, y en 1982 formó la banda de rock Lone Justice junto a Ryan Hedgecock. Posteriormente, colaboraría con U2 y Bette Midler. La artista, que hoy tiene 59 años, dio un giro radical a su vida y se alejó del mundo de la actuación.

Marie McKee consagró otro gran éxito en su trayectoria musical. Luego de protagonizar la banda sonora al lado de Tom Cruise y Nicole Kidman, el director Quentin Tarantino seleccionó en exclusiva una canción de la artista, que quería incorporar al film de John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman: el clásico Pulp Fiction. Así, “If love is a red dress (hang me in rags)” se convirtió en el único tema original.

Maria McKee se dedica al activismo Instagram: thisismariamckee

Desde 2018, fortaleció su activismo y se sumergió completamente en él, del lado de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Además, la artista, que se casó con el músico Jim Akin, se declaró pansexual; según consignó el medio británico The Sun.

La publicación que compartió sobre su época en el espectáculo

La cantante recordó que también trabajó como modelo y reflexionó acerca de cómo se adentró en este mundillo y cómo afecta a la sociedad en general. “Yo era una actriz infantil y más tarde modelo y Brooke Shields representó el glamour aspiracional y la sofisticación que, cuando era una hermosa joven, vi como mi derecho de nacimiento”, comenzó el escrito la cantante, en el que hizo referencia a la protagonista de La laguna azul.

Y continuó: “Los escándalos que rodean la sexualización en películas no se registraban en ese momento. Fue solo un hecho, que al llegar a la adolescencia, una chica linda sería un objeto para los hombres de su alrededor. En su familia, en la escuela y, más tarde, en el trabajo”.

La reflexión de Maria McKee en Instagram Instagram: thisismariamckee

“No pensé nada cuando, a los 14 años, mi madre me hizo fotografiar en bikini por el mismo fotógrafo que la disparó cuando era modelo a los 16. Cuando me convertí en una figura pública a los 18, al igual que Brooke, mi virginidad era un tema candente en los medios de comunicación”, apuntó. Y expresó las líneas que promueven su activismo: “Ahora, creo que tal vez sea diferente, aunque a veces tengo miedo de que no lo sea. Igualmente, es inspirador ver a una hermana sobrevivir y prosperar, y criar a sus hijas fuertes, sabias e independientes”.