escuchar

A fines del año pasado, Wanda Nara, distanciada de su esposo Mauro Icardi e instalada en la Argentina, tuvo un acercamiento con el músico L-Gante, con el que colaboró en varios compromisos laborales. En aquel momento surgió el rumor de que vivían un romance a escondidas y esta semana el músico, luego de salir en libertad, lo confirmó a través de una entrevista. En este contexto, todos los focos quedaron en la empresaria de cosméticos, quien reaccionó a través de historias en redes sociales.

Elián Ángel Valenzuela estuvo tres meses detenido en la DDI de Quilmes, pero una vez que recuperó su libertad volvió a dialogar con los medios y en una entrevista con Crossover (Vorterix) confirmó el romance que tuvo con Wanda Nara.

En su momento, Wanda y L-Gante habían compartido varias salidas al boliche, la grabación de un videoclip de él, producciones fotográficas de indumentaria e incluso tuvieron varios intercambios en las redes sociales.

L-Gante confirmó que tuvo un romance con Wanda Nara

Si bien en los programas de espectáculo se rumoreaba fuertemente de este amorío, ninguno de los dos protagonistas lo confirmó. En un momento de la entrevista de esta semana, el músico habló sobre los amores a lo largo de sus 23 años. “Tuve una sola novia en la vida, después me separé”, señaló en referencia a Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.

Pero luego llegó lo inesperado. “Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, reveló. El conductor Julio Leiva, en tanto, le preguntó si se había comunicado con Nara. “¿Al salir? Sí, piola. Mantengo siempre contacto. Re de 10″, respondió el cantante.

El video de Wanda Nara ¿dedicado a L-Gante?

Luego de esas declaraciones, los focos estuvieron en Wanda Nara, quien actualmente se encuentra en Estambul, Turquía, ya mucho mejor con su esposo Mauro Icardi. Lo primero que llamó la atención fue un TikTok que compartió junto a sus hijos y de fondo sonó la estrofa: “Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”.

La empresaria, que no deja nada librado al azar de todo lo que comparte en sus redes sociales, posteó otro video cantando otra canción desde su vehículo y que decía: “Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados”.

La indirecta de Wanda Nara a L-Gante tras su declaración Instagram: @wanda_nara

Debajo del fragmento en modo selfie escribió: “Que te la pasas hablando de mí, que no podés superar”. Sin embargo, a las horas se arrepintió y lo eliminó.

L-Gante, tras salir en libertad, también recordó cómo se comportó la empresaria de cosméticos cuando él estaba detenido en la Dirección Departamental de Investigaciones de Quilmes por presunta privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego.

“No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada, pero le tengo cariño”, señaló el cantante, quien quiere continuar con su carrera musical de la mano de la cumbia 420.