Brilló en una novela juvenil, pero pateó el tablero y se fue a México a buscar la gran oportunidad de su vida

escuchar

Sintonizar un canal de televisión y enganchar justo la publicidad de un reality show cuyo premio es protagonizar la versión de uno de los mayores éxitos de Disney para muchos es una señal de estar en el lugar y en el momento correcto. Eso fue lo que le pasó a Leo Deluglio a los 16 años, cuando se inscribió en un casting que le cambió la vida. En diálogo con LA NACION, el actor que formó parte del elenco de Patito Feo repasó sus inicios en el medio, la convicción inalterable que lo llevó a mudarse a México y el éxito mundial que vino de la mano de Netflix por la serie ¿Quién mató a Sara?

Tras el estreno de High School Musical en los Estados Unidos, en la Argentina se anunció un casting para encontrar a los protagonistas de la versión local y esto despertó una inmensa ilusión en muchos jóvenes. Leonel Deluglio no fue la excepción, a pesar de que en sus 16 años de vida nunca había cantado en público ni demostrado ningún tipo de interés en el mundo artístico. “Pensaba que si salía en esa película mi vida iba a cambiar como la de los protagonistas originales”, le dijo a LA NACION, mientras recuerda la ingenuidad e inocencia que tenía a esa edad. Su hermana le sacó un par de fotos, ambos se inscribieron, pero lo llamaron a él.

Leo Deluglio tiene 32 años y debutó en televisión a los 17 en Patito Feo Instagram @leo_deluglio

“Al hacer esos castings sentí que era la primera vez en mi vida en la que estaba en un lugar donde lo que yo hacía encajaba. Quería que me vieran, se rieran y aplaudieran y todo eso sucedió ahí”, expresó. “Estaba muy receptivo y necesitado de encontrar un lugar y desde ese momento me casé con la idea de que ‘esto es lo único que puedo hacer y que sé hacer, en lo que el afuera reacciona y responde positivamente’”.

Esa búsqueda por encajar y ser reconocido llegó en medio de una de las etapas más difícil: la adolescencia. Estaba en cuarto año del colegio secundario, con su “vida personal en crisis” cuando les dijo a sus padres que no tenía interés en terminar sus estudios, sino que quería ser actor. A ellos en un primer momento les sonó raro, puesto que nunca mostró interés en eso, al contrario: “Era muy tímido, me daba vergüenza que me vieran. Lo tenía muy guardado y salía a la luz cuando la gente me incitaba a hacerlo”.

En "¿Quién mató a Sara?", Leo interpretó a la versión joven de Alex (Foto: Netflix)

Si bien llegó a la etapa final de la audición, no quedó entre los elegidos para formar parte de High School Musical: La Selección. Sin embargo, desde la misma productora lo llamaron a una audición para una tira juvenil de mucho éxito: la segunda temporada de Patito Feo.

Su personaje de Vinny en Patito Feo, la llegada de la fama y el baño de realidad

Leo era de esos que se acercaba a sus padres no para contar, sino para informar. Ellos lo apoyaron en su deseo de seguir su intuición. Dejó el colegio en quinto año, seguro y decidido con el camino elegido y apostó todas sus fichas a “Vinny”, el personaje que tuvo en la novela de Ideas del Sur.

“Estaba trabajando a mis 17 años y fue la primera gran experiencia de mi vida donde pude entender, enamorarme y reafirmar que no solo me gustaba actuar, sino que pude asegurarme de que lo podía hacer siendo un profesional y así también recibí mis ‘primeras cachetadas’, buenas, de trabajo”, sostuvo.

Leo Delugilo como Vinny en la segunda temporada de Patito Feo Gentileza Leo Deluglio

Deluglio definió la experiencia como un juego, pero con algunas reglas: “Llegué a un grupo que ya estaba armado y se notaba. Entré con cinco chicos de los cuales, pasando un par de grabaciones, quedé yo solo”.

También le llegó una popularidad desconocida, pero, como sucede en el medio, un día todos te conocen y al otro el teléfono deja de sonar. Él estaba decidido a que ese no sea su caso. Mientras estaba en Patito Feo vio que en el mismo lugar abrieron otro casting y no lo dudó.

“Me metí en una oficina, toqué la puerta y pregunté ‘¿este casting de qué es?’. El productor me dijo que era para una serie de fútbol y que buscaban a chicos más grandes”. Él le propuso dejarse la barba y fue insistente hasta que consiguió que le tomaran la audición. “Terminé Patito y al mes estaba grabando Champs 12. Muchos chicos me preguntaban cómo había hecho. Al fin y al cabo un día está uno y al otro día, otro. La competencia existe y ahí se competía”, reconoció. Tiempo después, obtuvo un papel protagónico en Cuando toca la campana, de Disney.

Tras Patito Feo y Champs 12, Leo Deluglio protagonizó Cuando toca la campana para Disney (Foto: Captura / YouTube)

Emigrar a México en busca de la oportunidad que no encontraba en la Argentina

“Creía que tenía la vida de actor hecha y que siempre me iban a llamar. Después no pasó nada, estuve poco más de un año y me empecé a preocupar. Hice muchos castings y no quedaba en nada”. Ese “baño de realidad” lo asustó mucho y empezó a evaluar la posibilidad de irse a otro lado. “Me dijeron que México era el Hollywood de Latinoamérica y para mí lo es”, precisó.

Lleno de incertidumbre a los 24 años, llegó al país azteca con ganas de “comerse el mundo”. Ya tenía representante y rápidamente comenzó a tomar clases para aprender a hablar en neutro. En 2016 quedó seleccionado para formar parte de La Doña, con Aracely Arámbula, Danna Paola y el argentino David Chocarro, por quien siente una gran admiración y a quien considera su gran ejemplo.

Deluglio actuó en La Doña, junto a Aracely Arámbula, Danna Paola y el argentino David Chocarro Gentileza Leo Deluglio

Incluso a lo largo de los años, Deluglio logró identificar la fórmula de lo que, para él, hay que hacer para ir por el buen camino: “Ser un profesional a la hora de manejar bien el tema del acento, ser puntual, responsable y saludar. Ser un actor serio y que te dé gusto lo que estás haciendo. Y sobre todo la perseverancia, no dejar que gane la nostalgia de querer volver y tener la humildad de decir ‘yo acá soy un extranjero, tengo todas las de perder’. A los argentinos nos quieren, pero solo si nos tratamos de ganar el lugar con trabajo”.

El éxito arrollador de ¿Quién mató a Sara?

A finales de 2019, mientras protagonizaba la versión teatral de La naranja mecánica, lo convocaron para un casting sin darle muchos datos y, tras varias pruebas, fue seleccionado para formar parte de ¿Quién mató a Sara?, la serie que se convirtió en una de las producciones mexicanas más exitosas de Netflix.

Trailer de "Quién mató a Sara" - Fuente: Netflix

Su personaje fue la versión joven de Alex Guzmán Zaldivar (la adulta estuvo a cargo del colombiano Manolo Cardona), quien fue encarcelado injustamente tras ser acusado de a muerte de su hermana.

Allí, tuvo que enfrentarse al “reto más grande y lindo de su carrera”, esta vez con escenas más fuertes y dramáticas: “Fue la serie mexicana más exitosa en la historia de todas las plataformas, la más vista en todo el mundo”.

En ese sentido, remarcó el lado negativo del momento en el que estalló el fanatismo por la producción: “Nadie tenía expectativas y cuando salió fue una locura. Lamentablemente, cuando se hizo súper popular estábamos en la mitad de la pandemia y me tocó verlo desde la ventana de mi casa”.

Como sea, la fama y el reconocimiento que alcanzó gracias a la serie que culminó en 2022 con su tercera temporada le abrió muchas puertas: “Me contactaron de una agencia de los Estados Unidos para hacer castings allá y en México me ofrecieron series y obras de teatro”.

Deluglio está próximo a estrenar la segunda temporada de Cecilia, una serie para Paramount con la actriz Mariana Treviño, y además acaba de terminar de grabar dos películas. Ahora, está en la etapa de “hacer muchos castings” en busca de su próximo proyecto. “Lo bueno es que en México esas cosas pasan. Yo me fui de la Argentina porque no tenía tantas oportunidades y acá tengo, tres o cuatro por semana”.

Deluglio está próximo a estrenar la segunda temporada de la serie "Cecilia" para Paramount Plus Gentileza Leo Deluglio

El deseo de trabajar en la Argentina, su vida en pareja y la pasión inagotable por la actuación

Ese chico de 16 años tímido, que supo hacer carne el deseo más profundo y se sintió valorado delante de las cámaras, puede ahora, a sus 32, decir que cumplió uno de sus objetivos. Su vida cambió y logró una “exposición abrumadora”. Sin embargo, el viaje en sentido literal y metafórico le permitió entender y cambiar un poco la forma de ver algunas cosas.

Antes, el éxito que siempre buscó desde el lado profesional, está más ligado a un balance entre lo laboral y lo personal. Está en pareja con la actriz Ana Valeria Becerril y esa nostalgia por su familia y por regresar a su país cobra cada vez más fuerza. Sin embargo, por cuestiones económicas y particularmente de posibilidades, hoy no lo ve como opción, aunque sí como deseo.

Leo Deluglio está en pareja con la actriz Ana Valeria Becerril Instagram @leo_deluglio

“Volver a la Argentina a esperar una oportunidad que quizás me llega dentro de cinco años teniéndolas acá en México todo el tiempo no me hace mucho sentido. Pero, si surge algo de cine con esos actores maravillosos que tenemos, no lo dudo ni un segundo”, reflexionó.

Asimismo, aseguró que si bien siente a México como su nuevo hogar, trata de ser el “representante argentino” en los proyectos que encara y cada vez que piensa en su país y su gente, se llena de orgullo, el mismo que se mezcla con ese peso de haber dejado todo y estar muy lejos de donde nació.