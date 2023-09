escuchar

El último martes, Marcelo Tinelli comenzó a revelar el voto secreto de Pampita Ardohain en la primera ronda de Bailando 2023. Así, quedó establecido que dos exparticipantes de Gran Hermano, Romina Uhrig y Tomás Holder integran la nómina de seis famosos que quedarían sentenciados.

Este año, el concurso no incluye la instancia de duelo, sino que cada uno de los miembros del jurado deba salvar a uno de los equipos y así, los dos que no lograron ser salvados, quedan a instancia del duelo telefónico.

Con gran parte de los concursantes en el estudio, el conductor siguió dando a conocer las puntuaciones finales de cada equipo. Los primeros de la noche en no alcanzar los 12 puntos que se necesitaban para pasar a la siguiente ronda fueron la actriz y conductora paraguaya Lali González y su bailarín, Maxi Diorio. Le siguieron la modelo Eva Bargiela y Uriel Sambran, la pareja que produce contenido erótica Arna Karls y Ian Hachmann, la mediática uruguaya Fernanda Sosa y Jona Martini, y la participante elegida entre el público Nelly Camjalli y Emiliano Pi Álvarez.

Como la dueña del voto secreto, Pampita Ardohain, se encuentra en Nueva York, este miércoles fue suplantada por Zaira Nara, que heredó la potestad de salvar a uno de los equipos sentenciados. Sin embargo, antes de que la modelo diera a conocer su veredicto, se reveló que Holder se había ausentado del estudio porque comenzó a sentirse mal. Las cámaras lo mostraron en cuclillas, en la cochera lindera al estudio. Una mujer se acercó atenderlo y el tiktoker se abrazó a ella. Luego, una paramédica se sumó para ayudarlo en su recuperación.

“Esto le está pasando desde hace varios días”, indicó Tinelli Y mientras en pantalla partida se veía de lejos al participante llorando, le dio la palabra a Zaira. “Lo estoy pensando desde que entré al piso. Es muy difícil, porque es la primera vez que se pone en práctica esta modalidad y la primera vez que estoy acá. Salvo a Fernanda Sosa. La verdad es que tengo muchos amigos en Uruguay que la conocen y saben del esfuerzo que ella está haciendo. Sé que desde que se instaló acá está trabajando. Irte de tu país es muy difícil y tenemos muchos participantes que dejaron a su familia, pero particularmente con Fernanda me pasó de escuchar muchos cuentos sobre lo emocionada que se sentía por estar en este programa. Y con una sola gala no tuvimos la oportunidad de verla, así que estoy muy contenta de poder salvarla y sumar un granito de arena para que Uruguay siga acá”, fundamentó la jurado suplente.

Luego llegó el momento de conocer a la pareja salvada por Moria Casán. “Estamos vírgenes en esto, y que yo me sienta virgen en la televisión a esta altura de la vida es muy too much. Primero quiero decirles a todos que es un placer que estén acá y que, más allá de los resultados, consideramos todo lo que están pasando: los nervios, el haber llegado a esta pista después de mucho ensayo. Por algo han sido convocados. Por más que no sepan bailar, acá el caballero, que es el productor general, los eligió. Estar en el programa en 2023, con todo lo que eso significa, en esta nueva casa, es algo hermoso para todos. Así que, más allá de los resultados, les agradezco, les auguro lo mejor y a nunca bajar los brazos”, comenzó su discurso la vedette, actriz y conductora. Y reveló: “Creo que tiene mucha pasta para dar, es histriónica, sumamente angelada, tiene gracia y me gustó mucho su performance y su partenaire. Quiero que siga en el certamen porque encuentro que tiene buenos valores y considero que nos va a dar buenas sorpresas. Salvo a Lali González y Maxi Diorio”.

“Gracias, Moria. Y a todo el jurado. Realmente nosotros tomamos todas las devoluciones para bien. Sabemos que a veces no nos gustan los números, pero si uno se lo toma como algo personal, se tiene que ir. El próximo ritmo que estamos practicando es para mí un homenaje al país que me adoptó. Significa mucho”, agradeció la protagonista de La 1-5/18, visiblemente emocionada. “No quiero llorar... Vamos a bailar tango. Yo agradezco mucho al público argentino que me adoptó. El amor de la gente en la calle, de la comunidad paraguaya... Y a todos los paraguayos que están celebrando como si fuera el mundial. Te cuento que tengo más presión que Messi ante Francia”, bromeó antes de despedirse.

“Quiero saber en qué situación está Holder. ¿Vuelve o no vuelve?”, quiso saber Tinelli antes de darle la palabra a Marcelo Polino. Ángel De Brito intervino para informar que ya estaba en la ambulancia y el productor Federico Hoppe acotó que el participante había padecido un ataque de pánico. Entonces sí, Polino dio a conocer su decisión: “La pareja salvada es la de Holder y Agos”.

“Quiero decírselo. ¿Dónde está Holder?” ,preguntó el conductor, y fue al encuentro del primer eliminado de la última versión de Gran Hermano. Antes de que llegara, las cámaras enfocaron al recién salvado sentado en una ambulancia, tomándose la cabeza y llorando. Luego se recostó y le tomaron la presión. “No está bien”, señaló Tinelli, todavía desde el estudio. Y Polino aprovechó para fundamentar su decisión: “Básicamente, fue por la acompañante. Porque hay que apoyar a los que acompañan, porque les toca cada participante... Es más, las vi a las jefas de coaches que la recontramaltrataron el otro día en El Debate. La hicieron llorar a la chica diciéndole que tenía que haber avisado sobre el cambio de coach. Y ahora se tiene que bancar el ataque de ansiedad. Aguanten los bailarines que acompañan a los participantes”, indicó.

Entonces sí, Tinelli abandonó el estudio y fue a ver al participante, que seguía llorando en la ambulancia. Al llegar, lo encontró acostado de espaldas en la camilla. “¿Estás bien?”, le preguntó, mientras le alcanzaba el micrófono a la altura del rostro y le masajeaba la espalda y la cabeza. Sin obtener respuesta, el conductor regresó al estudio y explicó: “Yo creo que una de las cosas más feas que debe haber en el mundo es el tema mental; es difícil precisar qué cosa sí, qué cosa no; en qué momento te viene. Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico (SIC). Me da mucha pena y ganas de llorar con él. Es una angustia... Y escucharlo decir: ‘No quiero sufrir más’... Ahora estaba respirando hondamente y más calmo, pero me dio mucha pena porque, sinceramente, sentí como si estuviera durmiendo a mi hijo que estaba llorando en la cama. Ojalá que se mejore. La verdad que me parece un pibe de primera, más allá de las bromas. Me parece divino él como flaco. Siempre ha sido muy respetuoso y muy cariñoso con todos nosotros y me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa de sufrir un ataque de pánico, justamente acá en cámara. Me dieron ganas de abrazarlo y quedarme con él, porque es muy fuerte”.

“Ojalá que pueda cumplir, que pueda ir para adelante, porque es un pibe con una energía increíble. Más allá de todas las bromas que uno pueda hacer y de estar peleado con tal o con el otro, personalmente a mí me cae muy bien. Las bromas que puedo hacer con la mamá y todo, en estos momentos se te acaba todo; te vas a negro y pensás: ‘¡Por Dios! ¿Qué pasará adentro de esa cabecita?’”, insistió el conductor.

Después del drama, volvió el show y De Brito dio a conocer cuál sería la última pareja salvada: “Lo decidí ahora. Me pasó todo lo contrario que a mis compañeros del jurado: no tengo amigos en la pista, no sentí placer como Moria, más bien todo lo contrario. Así que voy a salvar al menos peor. Todo lo que está ahí es lo peor, sin dudas. La salvada es Romina Uhrig”. De esta manera, Eva Bargiela, Arna Karls y Ian Hachmann, y Nelly Camjalli quedaron a expensas del voto telefónico. “Yo sabía que Ángel un poquitito me quería”, ironizó la exparticipante de GH al escuchar el veredicto. Pero el conductor de LAM explicó: “No. Estoy desahuciado. Es lo que hay. No es por cariño. Más allá de los chistes, creo que es la que más potencial tiene”.

Para el final del programa, Holder regresó al estudio y contó qué fue lo que le pasó. “ Tuve un ataque de ansiedad, de nuevo. No me gusta mostrar esto, porque no quiero dar el papel de pobrecito ni nada, pero estoy luchando contra los ataques de pánico. Perdón ”, señaló, sin apartar la mirada del piso y terminó llorando abrazado al conductor.

“Solamente quiero decir que estoy dando lo mejor de mí. A veces, no me sale, a veces me matan por algo que no soy. A veces la gente tiene un concepto erróneo de mí. No soy un mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale; no sé bailar y lo sufro. Estoy yendo al psicólogo para poder solucionar todo esto; no quiero dar este papel. No soy esto. Sé que soy un pibe que estoy para más ”, indicó, entre lágrimas.

Luego llegó el momento de conocer la definición del público. La primera pareja eliminada, con el 9,5 por ciento de los votos, fue la de Arna Karls y Ian Hachmann, que aseguraron que los argentinos son muy poco “open minds” y denunciaron haber recibido muchos comentarios agresivos en las redes sociales. La segunda pareja en abandonar el ciclo, con el 23,2 por ciento de los votos, fue la integrada por Nelly Camjalli y Emiliano Pi Álvarez.

LA NACION