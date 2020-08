El excandidato presidencial y el periodista se cruzaron duramente en vivo durante el aire de El noticiero de A24

José Luis Espert pasó por El noticiero de A24 y mantuvo una tensa discusión con Eduardo Feinmann. En el momento en que el excandidato a presidente y el periodista comenzaron a hablar de las últimas elecciones presidenciales, Feinmann señaló que tanto Espert como Juan José Gómez Centurión y Roberto Lavagna "posibilitaron la vuelta de Cristina [Kirchner] al poder". Furioso, el economista disparó: "Lo que me decís es de facho".

En la previa a las elecciones de 2021, Espert se refirió al armado político que dejaron las últimas elecciones y que consideró una "excelente cosecha": "Habiendo empezado en enero y con todo lo que nos hicieron creo que fue excelente". Feinmann, por su lado, opinó: "Dos puntos sacaron, fue un desastre".

"Le permitieron al gobierno llegar y le hicieron el juego a Cristina", continuó el periodista. "¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo? ¿Qué es para vos la democracia", preguntó el excandidato. Y remató: "Es de facho eso, Eduardo". Lejos de aceptar la crítica de Espert, Feinmann explicó que sus dichos constituyen "un análisis político" y retrucó: "Lo que vos me decís es de facho, que no aceptes mi análisis".

Por los dichos de Feinmann, Espert se despachó con un extenso descargo sobre la incidencia de su espacio político en la victoria electoral del kirchnerismo "Que me digas que porque yo me presenté Macri pierde y vuelve el kirchnerismo es un análisis ridículo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner", señaló. "Ponete de acuerdo, si fue magro nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo, la culpa es del muy mal gobierno de Cambiemos".