Tras dejar de seguir en las redes al Tucu López, Sabrina Rojas estaría saliendo con otro famoso

En medio del escándalo por la denuncia de abuso sexual con acceso carnal que presentó en su contra Flor Moyano, luego de su paso por El hotel de los famosos 2 (eltrece), Juan Martino compartió una foto junto a Sabrina Rojas y los rumores de romance no tardaron en circular.

En las últimas horas, y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 100.000 seguidores, el mediático publicó una storie en la que se lo ve junto a la actriz, sentados sobre un sillón y tapados con una manta hasta el cuello.

Fue Karina Iavícoli quien, durante esta tarde en Intrusos (América TV), reveló la información que dejó atónitos a todos los panelistas y a la propia Flor de la V. “El calor que habrá acá si esto es una pareja. Un colega ya da por confirmado que habría un romance entre Sabrina Rojas y Juan Martino”, lanzó.

Y siguió: “Por el lado de Juan Martino, me dicen que habría algo entre Sabrina y él. Sabrina me lo desmintió completamente, pero cuando le mandé la foto, no me contestó más”.

La foto que dejó en evidencia que Sabrina Rojas tendría algo más con Juan Martino (Foto: Instagram/@juan_manuel_martino)

Sin embargo, la periodista redobló la apuesta y dio a entender que habría algo más que un vínculo de amistad. “La verdad, la pareja sería inminente. Me cuentan que hay muchos amigos en común de los dos. Viste que a veces las relaciones empiezan por amigos en común”, cerró.

Con el correr de las horas, la expareja del Tucu López decidió salir a aclarar la situación en diálogo con Yanina Latorre para El Observador (FM 107.9). “No salgo con nadie, ojalá. Sí, lo conozco (a Juan) porque los que salen son unos amigos nuestros. Entonces nos conocimos y nos estuvimos vinculando este último tiempo con asados, comidas y cosas... con más gente”, aseguró.

Juan Martino muy cerca de Sabrina Rojas (Foto: Instagram/@juan_manuel_martino)

Con respecto a la imagen que el hermano de Majo Martino publicó en las redes, se sinceró: “No salgo. La foto la subimos porque nos estábamos riendo de nuestros amigos... son boludeces que uno hace cuando tiene unos Fernet encima. Y al otro día decís ‘uy, qué necesidad’”.

No obstante, no quiso cerrar la puerta a la posibilidad de generar un vínculo. “No salimos por ahora... no quiero decir ‘no salimos’ y después sucede algo...”, concluyó.

Sabrina Rojas reveló el día que cumplió su sueño al besar a uno de los galanes de telenovelas

En la emisión del miércoles de Pasó en América (América TV), el programa que conduce Rojas junto a Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli, una canción que sonó al aire hizo que abandonara por unos instantes la programación habitual y se remontara a las telenovelas de la década del 90.

“¿Qué suena?”, quiso saber Rojas por el tema que acababan de poner. “¿Andrea del Boca?”, preguntó Tartúfoli. Efectivamente, se escuchaba “Necesito tu nombre”, tema que interpretó la actriz en 1993 para la novela Celeste siempre celeste.

Sabrina Roja trabajó con Gustavo Bermúdez en la telenovela de 2014, Somos familia (Foto: Captura de video)

“Toda la vida lo vi a Gustavo Bermúdez, era mi galán cuando yo era chiquita y logré trabajar con él”, indicó. Fue ahí cuando su compañero le preguntó en qué programa trabajaron juntos. “Fue una novela en Telefe que hacía ‘Quique’ Estevanez, pero yo hacía de su pareja y ¡lo besé!”, recordó, con alegría.