Furor en Netflix: la joya futurista que se estrenó hace días y ya es una de las más vistas

En medio de la revolución tecnológica que los seres humanos viven en la actualidad, las producciones de ciencia ficción cobran relevancia entre los fanáticos de la industria cinematográfica; y en las últimas horas, un estreno de Netflix no tardó en encasillarse como la joya futurista de la plataforma.

Resistencia (The Creator en su título original en inglés) desembarcó en el gigante del streaming hace unos días y no tardó en posicionarse en el ranking de lo más visto

Pese a que se trata de una película que se estrenó en pantalla grande en 2023, Resistencia (The Creator en su título original en inglés) desembarcó en el gigante del streaming hace unos días y no tardó en posicionarse en el ranking de lo más visto por los suscriptores de Argentina; pero ¿qué es lo que la hace tan atractiva?

Dirigida por Gareth Edwards (el mismo director de Rogue One: Una historia de Star Wars y Godzilla), la cinta retrata en poco más de dos horas la guerra futura entre la raza humana y la inteligencia artificial.

La cinta retrata en poco más de dos horas la guerra futura entre la raza humana y la inteligencia artificial

La historia se ambienta en el año 2070, en un futuro donde la humanidad está en una guerra total contra las fuerzas de la inteligencia artificial (IA). Este enfrentamiento empezó años atrás, cuando una IA creada para proteger a los humanos supuestamente falló y detonó una ojiva nuclear en pleno centro de Los Ángeles. A partir de ahí, Occidente prohibió por completo la IA, mientras que en una región llamada “Nueva Asia”, los humanos y los robots con conciencia conviven pacíficamente.

El protagonista es Joshua (interpretado por John David Washington, el hijo de Denzel Washington), un exmiembro de las fuerzas especiales norteamericanas que vive atormentado por la desaparición de su esposa embarazada y a quien reclutan para una misión definitiva: cruzar las líneas enemigas en Nueva Asia para encontrar y destruir al “Creador”, el arquitecto secreto de la IA que desarrolló un arma misteriosa capaz de ganar la guerra para los robots y extinguir a la humanidad.

Resistencia

Cuando Joshua logra infiltrarse en el laboratorio secreto y encuentra el arma de destrucción masiva que tiene que aniquilar, se lleva una sorpresa total: el “arma” es una androide con la forma física de una niña pequeña (a quien llaman Alphie) que tiene la capacidad de controlar la tecnología a distancia con la mente.

A partir de ahí, Joshua entra en un fuerte dilema moral: no puede matarla. Se convierte en su protector mientras huyen de las fuerzas militares humanas que quieren destruirla a toda costa, obligándolo a cuestionarse quiénes son los verdaderos “monstruos” en esta guerra.

“Un antiguo agente de las fuerzas especiales se encuentra al mando de un comando que debe cazar y matar al creador de una inteligencia artificial extraordinaria que tiene la capacidad de aniquilar a toda la humanidad”, dice la sinopsis oficial con la que los creadores invitan a darle play.

Algunas de las críticas que recibió de parte de especialistas (Foto: Captura FilmAffinity)

“No esconde sus decenas de referentes y referencias como si quisiera validar todo ese cine y sumarlo, protegerlo y conservarlo en una historia que es una road movie en un universo convulso donde el amor es la clave”; “Un trabajo visualmente asombroso por su calidad y acabado técnico. Un gran espectáculo para la gran pantalla” y “Técnicamente es un prodigio de naturalidad. Repleta de portentos y premoniciones”, son algunas de las críticas que especialistas compartieron en el sitio web FilmAffinity.