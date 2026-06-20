Intrigas, lujo y traición: la nueva serie española de Netflix que comparan con The White Lotus

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores y esta vez lo hizo con un thriller que ya es furor. Se trata de Oasis, la nueva serie española que en apenas ocho capítulos se convirtió en la obsesión de las redes sociales. La comparación con el megaéxito de HBO, The White Lotus, no es casualidad: ambas comparten ese imán magnético sobre las miserias y secretos de la clase alta.

Oasis, la nueva serie española que en apenas ocho capítulos se convirtió en la obsesión de las redes sociales (Foto: Netflix)

La historia traslada a los suscriptores del gigante del streaming al Oasis Infinity, el resort más exclusivo, paradisíaco y blindado de España. Un lugar donde la gente más rica del país se refugia entre fiestas descontroladas y caprichos de élite. Sin embargo, el paraíso se desmorona por completo cuando, tras una noche de excesos, Celia (la hija del director del hotel) desaparece sin dejar rastro.

La comparación de Oasis con el megaéxito de HBO, The White Lotus, no es casualidad: ambas comparten ese imán magnético sobre las miserias y secretos de la clase alta (Foto: Netflix)

La respuesta de las autoridades es drástica: el resort entra en un confinamiento absoluto. Nadie entra y nadie sale. Es ahí donde la jaula de oro se vuelve asfixiante y todos —desde los huéspedes megamillonarios hasta los empleados del lugar— pasan a ser sospechosos. A través de los ojos de Helena (Ana Garcés) y Dani (Tomy Aguilera), la trama empieza a destapar traiciones cruzadas y mentiras que el dinero ya no puede tapar.

La trama empieza a destapar traiciones cruzadas y mentiras que el dinero ya no puede tapar (Foto: Netflix) Manuel Fernandez Valdes / Netfli

La producción se grabó íntegramente en la isla de Tenerife, precisamente en el lujoso resort Gran Meliá Palacio de Isora. Detrás de cámaras, los directores Carlos Sedes y Jacobo Martínez aprovecharon la espectacularidad y el aislamiento de estas locaciones para construir una atmósfera asfixiante, donde el paradisíaco entorno se convierte en un personaje más que esconde los secretos de los sospechosos.

Detrás de esta adictiva ficción está Bambú Producciones (los mismos de Gran Hotel y El caso Asunta), lo que garantiza un ritmo frenético ideal para maratonear en un fin de semana. Si buscás misterio, tensión y ese placer culposo de ver cómo las vacaciones perfectas se transforman en una pesadilla, Oasis es la opción ideal para tu próxima maratón.

Si buscás misterio, tensión y ese placer culposo de ver cómo las vacaciones perfectas se transforman en una pesadilla, Oasis es la opción ideal para tu próximo maratón (Foto: Netflix)

“Oasis es el complejo vacacional más lujoso del país, un paraíso para las familias más adineradas. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe para investigar una misteriosa desaparición. Hasta que se resuelva, nadie podrá abandonar el complejo”, reza la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

Si te devoraste Oasis y te quedaste con ganas de más, tres producciones de Netflix que disfrutarás

1. Clanes (2024)

La llegada de Ana, una abogada que busca redención y un nuevo comienzo en el pueblo gallego de Cambados, despierta el interés de Daniel, el hijo de un influyente narcotraficante y jefe del clan Padín. Duración: dos temporadas. Ver Clanes.

Clanes, tráiler primera temporada

2. Élite (2018)

Las Encinas es el colegio más exclusivo de España, el lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas. Duración: ocho temporadas. Ver Élite.

Élite, tráiler primera temporada

3. Bienvenidos a Edén (2022)

Un grupo de jóvenes asiste a una fiesta en una isla paradisíaca, pero terminan viviendo un infierno lleno de secretos, peligros y trampas. Duración: dos temporadas. Ver Bienvenidos a Edén.