El lunes se dio inicio a una nueva semana de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Los participantes trataron de dejar los nervios de lado, poner a prueba su conocimiento y dar todo de sí mismos para lograr el objetivo: ganar los $3.000.000 y, de ser posible, quedarse con la llave para jugar en la final por un departamento. Finalmente, los premios tuvieron dueñas distintas y ambas se vieron cara a cara en una tensa negociación que, tras varias idas y vueltas e indirectas, terminó en acuerdo.

Paula trabaja como asistente en una empresa constructora en Parque Leloir. Acompañada por su sobrina, el lunes dijo presente en Los 8 escalones. Se ofreció como voluntaria para arrancar el programa y con 18 respuestas correctas en un minuto, fue la primera en calzarse la llave. Sin embargo, empató con Florencia, quien el viernes había ganado la llave y la vendió por $500.000.

Paula ganó la llave para competir en la final por el departamento a estrenar (Foto: Captura eltrece)

Las dos mujeres tuvieron que desempatar y finalmente fue Paula quien obtuvo la llave. No obstante, quedó a mitad de camino y no logró competir en la final por el dinero. Pero, Florencia sí logró hacerlo y llegó al último escalón con Franco. La pregunta que podía darle la victoria estuvo a cargo de Maju Lozano: “¿Cuál de estos humoristas no participa actualmente en un programa de radio? Ariel Tarico, Nacho Bulian, Claudio Rico o Pichu Straneo”.

Ambos finalistas eligieron la última opción, la cual era correcta. Por diferencia de luces verdes, Florencia se convirtió en ganadora. A los $3.000.000 se sumaron los $500.000 que consiguió el viernes al vender la llave. Tras el festejo, Guido Kaczka llamó a las dos mujeres para la negociación.

Florencia pasó de ser vendedora a compradora. “Tenes $3.500.000 y además sos buena en el escalón del departamento”, advirtió Guido Kaczka. Paula, en tanto, desde su lugar de vendedora, dijo que primero quería ver la oferta.

“Lo que te da vender la llave es la posibilidad de volver por los 3 millones y recuperarla. Florencia si compra ya tiene la llave. Vuelve por $6.500.000″, detalló el conductor.

Fue entonces cuando Florencia hizo su primera oferta de compra por $200.000. Sin embargo, este monto no convenció para nada a Paula, quien a sabiendas de lo que ya tenía y de lo que podía llegar a ganar, indirectamente dejó entrever que era un poco “tacaña” con el número. “Dale Flor, vas a ganar 5 millones la próxima”, le insistió la mujer.

La campeona no se mostró tan segura de poder repetir el resultado, pero Paula tenía un objetivo en mente. “¡Un poquito más! Más de un millón, uno y medio, dos”, probó, pero Florencia le dijo que $300.000 era su oferta final. Al escucharla, la ganadora de la llave hizo un último intento y pidió “600″. Tras unos momentos de duda, finalmente cerraron el acuerdo por ese monto.

Paula se impuso en el escalón del departamento y se quedó con la llave (Foto: Captura eltrece)

“Perdón, ¿600 pesos?”, cuestionó Guido Kaczka, pero las mujeres le advirtieron que le faltaba agregar tres ceros. Ambas se dieron la mano a modo de sellar el trato y el presentador anunció que hubo acuerdo. De esta manera, Paula regresa este martes para ir en busca de los premios, mientras que Florencia vuelve con la llave alrededor del cuello y $2.900.000 en el bolsillo.