escuchar

Decenas de participantes se presentan semana a semana para llevarse el jugoso premio que entrega Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) en cada programa. Cada uno se prepara en interés general para poder sortear las temáticas de los diferentes escalones, pero eso no es lo único. Algunos se aferran de amuletos de la suerte para poder llegar a la gran final. En el último programa, Ariadna le mostró su muñeco a Guido Kaczka y a Nicole Neumann.

Los participantes deben estar bien informados sobre distintas temáticas para quedarse con el premio que entrega el programa y la llave, la cual permite participar por una edición especial en el que se compite por un departamento a estrenar con expensas pagas por un año. Cada participante llega al programa con distintas expectativas y motivos, y algunos desean tanto los tres millones de pesos que apelan a la superstición.

Este martes por la noche, en uno de los escalones, antes de hacer la pregunta, Guido Kaczca, fiel a su espontaneidad, se percató de que la joven Ariadna tenía algo en sus manos. “Tengo un poni de la serie Mi Pequeño Poni”, indicó y rápidamente Nicole Neumann acotó: “Ay, yo amaba también My Little Pony. Tenía todos los colores: Aleteo, Menta... no me acuerdo de todos”.

La participante le aclaró que le gustan los personajes de la cuarta generación de la serie animada. “Mi hermana tenía unos que los peinábamos juntos, venían con el peinecito”, indicó Guido. Para concluir el momento de recuerdo, Carmen Barbieri comentó en tono irónico: “Los míos eran en blanco y negro”.

No obstante, el amuleto de la suerte le sirvió para llegar a un paso de la gran final. En el escalón de definiciones, según la RAE, Ariadna no pudo responder correctamente ninguna de las dos preguntas. Los finalistas fueron Antony y Nicolás.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que sucede algo así. En otros programas, distintos participantes se presentaron con imágenes, estampitas, piedras, collares y objetos, los cuales les brindan la confianza suficiente para competir a lo largo de la hora que dura el programa.

¿Quién ganó los 8 escalones?

El gran ganador de la noche fue Nicolás, que logró siete luces verdes sobre nueve preguntas ante su rival. La última la realizó el jurado invitado, Edgardo Alfano. “Apenas ganó las elecciones, Javier Milei dijo que Carolina Píparo iba a estar al frente de un organismo del estado, aunque días después la bajó, ¿de qué organismo se trata?”, consultó el periodista.

Mientras que Antony eligió la opción “C” que era AFIP, Nicolás contestó correctamente con la opción “A” que era Anses. Nicolás ganó sus primeros 3 millones de pesos dentro del programa y aceptó volver al siguiente programa.

Por último, fue el momento de negociar entre el ganador del programa y la ganadora de la llave, Marta. La negociación fue bastante sencilla. Nicolás ofreció 500 mil pesos de los 3 millones que ganó para quedar con la llave, y Marta aumentó el montó 100 pesos más. Finalmente, hubo acuerdo entre ambos y Nicolás participará en el programa especial por el departamento a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires y con las expensas pagas por un año.