Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se convirtió en uno de los programas favoritos de los televidentes. Ofrece no solo la posibilidad de jugar desde casa, sino también de conocer las historias de personas desconocidas. Algunas narran los difíciles momentos que les tocaron atravesar, otras los sueños que anhelan cumplir con el premio y otras tantas hablar del amor. Justamente en la emisión del martes, en la cual regresaron participantes que ya habían estado en el programa, pero que no ganaron, un joven dejó completamente atónito a Guido Kaczka al revelar públicamente que asistió al programa con su match de una aplicación de citas, y lo más curioso fue que recién se estaban conociendo por primera vez.

A lo largo de las emisiones de Los 8 escalones, se conocieron románticas historias de amor. Una de ellas fue la de Mara, quien reveló que tras enviudar fue a buscar a su novio de cuando era adolescente. Él siempre fue el amor de su vida, pero en ese momento su madre prohibió la relación. La mujer contó que se reencontraron y llevaban 17 años viviendo juntos. Asimismo, en los últimos días Nicole Neumann se conmovió con la relación de Fernando, el taxista, y su esposa, ya que llevan casados 30 años.

Segundo regresó a Los 8 escalones por la revancha y sorprendió a Guido Kaczka al contar que estaba acompañado por Macarena, una joven que conoció en Tinder (Foto: Captura eltrece)

Pero el martes se sumó una nueva historia a esta sección, aunque un poco más atípica. Segundo se ofreció como voluntario para arrancar el juego e ir por la revancha. En un momento Guido Kaczka le preguntó quién lo acompañaba. “Vine con un match de una aplicación de citas”, sostuvo el joven. El comentario fue al pasar y unos segundos después el conductor se dio cuenta realmente de lo que dijo.

“¿Cómo? ¿Macharon? No mentira. ¿En serio? ¿Esta es la cita de Tinder? No, no, no”, comentó completamente desconcertado el presentador. Incluso se acercó a la “cita” que estaba en la tribuna. Cuando le advirtieron que el match fue hace 20 días, él pensó que ya se habían visto, pero para su sorpresa, los jóvenes comentaron que en realidad, si bien hubo mensajes, esta era la primera vez que estaban cara a cara.

“¿Pero qué hicieron la cita acá en este estudio? Nada que ver. No lo puedo creer, ¿en serio? Me joden”, repitió Kaczka sin caer del todo en lo que estaba sucediendo. “No me pudo acompañar nadie y justo le conté y me dijo ‘voy, llevo sandwiches de miga’”, le explicó Segundo.

Aún sorprendido por la revelación, el conductor les preguntó si en realidad la aplicación de citas no era para armar relaciones amorosas. “Por ahí yo soy muy del Tetris es para jugar, Tinder para enganchar y el Candy Crush para los caramelos”, reflexionó, aunque reconoció que le ponía muy contento que la cita se haya dado en el programa.

“¿Y de acá qué onda? ¿Salen?”, quiso saber Guido, pero para su sorpresa, el concursante le dijo que no se podía, pero “capaz otro día”. Al escucharlo, el presentador cuestionó la actitud: “Pero me estás jodiendo que nada más es esto”. Tras el extenso intercambio les dijo a Macarena y a Segundo: “No sé donde terminan, pero hacen linda pareja. Se los ve bárbaro”.

En medio de los aplausos intervino, desde el jurado, Teté Coustarot. “Guido es irresistible que te citen en Los 8 escalones. Sos un genio”, le dijo al participante. Aparentemente, la estudiante de ingeniería le trajo suerte a Segundo porque llegó a la final con Nicole. La misma terminó definiéndose por aproximación de la mano de Pamela Villar.

“Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, ¿cuántas kilocalorías aportan 100 gramos de leche de vaca entera?”, les preguntó. Segundo escribió 500 calorías y Nicole 20 calorías. Como la respuesta correcta era 61 calorías, la joven ganó los $3.000.000.