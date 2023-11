escuchar

Durante la emisión de este lunes de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) en la que Agustín volvió por $9.000.000, un nuevo participante desconcertó a Guido Kaczka tras hacerle un importante llamado de atención. Como es habitual en cada programa, los aspirantes al premio mayor suelen interactuar con el conductor a la vez que dan a conocer parte de su historia de vida. En este caso, uno de ellos sorprendió a la audiencia cuando pidió corregir su nombre, ya que no se identificaba con el mismo.

Al comienzo del programa, en el tránsito del primer escalón, Guido se acercó a uno de los participantes y le preguntó: “Roberto, ¿a qué te dedicás?”, acto seguido, quien esperaba para iniciar el juego, contestó con una pregunta: “¿Qué te parece?”. “¿Qué me parece?, ¿a qué?”, insistió Kaczka a la vez que recibió una contestación acerca de su actual profesión.

“Maquillador”, indicó la persona y por su parte, el conductor asintió: “Maquillador, ah, sí, tenés un montón ahí, en los ojos y todo”. Luego del tenso intercambio, solicitó: “¿Te puedo pedir un favor? No me digas Roberto, porque no me identifica, ¿me podés decir Rofe?”. Esta última aclaración descolocó al conductor, quien sin problemas aceptó su llamado de atención y prosiguió con el programa.

“Rofe, te identificás así”, replicó Guido. “Sí”, confirmó el participante. Luego de la aclaración acerca de su autodeterminación y autopercepción en público, el conductor indagó: “¿Con quién viniste?”. “Con mi novio, que está ahí, Lucas Díaz”, soltó. Tras la presentación del concursante, continuó con la designación temática y las preguntas correspondientes para obtener la llave del departamento.

Lo cierto es que el paso de Rofe por Los 8 escalones duró poco tiempo, ya que tuvo que clasificar diferentes órganos del sistema digestivo, respiratorio y circulatorio, y solo logró cinco respuestas correctas, por lo que no avanzó a la siguiente tanda de preguntas.

La curiosa pregunta que descolocó a Guido Kaczka en directo: “¿Qué hacemos?”

La semana pasada, otra de las concursantes de Los 8 escalones de los 3 millones descolocó a Guido Kaczka luego de una extraña pregunta que develó su nerviosismo al aire. La protagonista de este hilarante suceso fue Paula, quien llegó por segunda vez a la final con Florencia, a quien el día anterior, le vendió la llave del departamento por $600.000.

Sin embargo, en la misma instancia nuevamente, Paula respondió la última pregunta y se llevó el premio de la jornada, por lo que se encontró otra vez en una disputa por el acceso al departamento, esta vez con Francisco, quien lo obtuvo al inicio del programa.

“¿Qué hacemos?”, consultó entre risas la concursante, al tiempo que Guido respondió irónicamente: “¿Qué hacemos? Eso va a depender de vos”, y agregó: “Francisco ganó la llave y Paula tiene plata, pero no tiene llave. ¿Para qué es la llave? Para ser finalista por el segundo departamento a estrenar”.

Luego de la aclaración, el conductor la mandó al frente con una charla íntima que tuvo con la ganadora: “Mirá a Paula lo bien que le vino; cuando terminó el juego me preguntó a mí: ‘¿Vos sabés si yo hice bien?’. Ya había terminado todo. Le dije, ‘para mí sí, pero bueno, depende de cada uno’”.

A pesar de las dudas, la ganadora rechazó la idea de comprar la llave del segundo departamento a estrenar y eligió retornar al día siguiente, por lo que se quedó con la cifra de $3.600.000 en el bolsillo.