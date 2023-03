El blooper de los finalistas de Los 8 escalones que no sabían que tenían el micrófono prendido: “El descarte”

escuchar

El ciclo de Los 8 escalones (eltrece) ya lleva varias temporadas al aire y, si bien cambió de nombre a lo largo de los años y cambió el monto del premio, mantuvo el formato. Es por eso que, en cada programa, suceden todo tipo de cosas: debates, revelaciones inesperadas y algún que otro cruce con la producción por la validez de una pregunta. Pero, lo que aconteció el miércoles por la carrera de los dos millones no pasó inadvertido, ya que, aparentemente, el público no debió haberse enterado. ¿Qué sucedió? Los dos finalistas del día tuvieron una “íntima conversación” con los micrófonos abiertos y se escuchó todo lo que dijeron.

Por segunda emisión consecutiva, los dos millones de pesos se definieron por aproximación. Eugenio, analista programador, y Gimena, que vende y carga matafuegos, llegaron a la final y empataron. Por ese motivo, el ganador surgió a partir de una pregunta con una respuesta numérica. El que estuvo más cerca de la cifra correcta, ganó. Sin embargo, antes de eso, debían ponerse de acuerdo con el jurado que la haría. Las opciones eran Carmen Barbieri, Ángela Lerena, Carolina “Pampita” Ardohain, Santiago do Rego o Darío Sztajnszrajber.

Eugenio y Gimena llegaron a la final de Los 8 escalones y tuvieron una conversación privada, sin saber que los micrófonos estaban prendidos (Foto: Captura)

“Empatados. Terminaron las preguntas del jurado, las originales y ahora una de aproximación. Alguien se lleva los dos millones. Ayer fue Antonella. Tienen que decidir quién hace la pregunta”, les explicó Guido. A partir de ahí, los finalistas se vieron envueltos en un acalorado debate para decidir cuál era la opción más conveniente, ya que, además, debía convencerlos a los dos. Mientras ella propuso a Carmen, él quería a Pampita.

“¿Hacemos por descarte?”, le preguntó Eugenio, a lo que su compañera le comentó que si no se ponían de acuerdo les iban a asignar a otro. “¿Lo quieren seguir charlando?, ¿O descartamos a Pampita y a Carmen?”, les consultó el conductor. Ambos estuvieron de acuerdo en descartarlas a ambas.

“Bueno, tienen que decidir ahora entre Ángela Lerena, que es deportes, tecnología, el señor Santiago Do Rego, o filosofía, Darío Z”. Mientras Gimena, se inclinó por el jurado invitado, su compañero optó por la temática de tecnología. “O sea quedó deportes, ese es el descarte”, comentó el conductor, a lo que la finalista, ya resignada, se lamentó: “no queda otra”.

Pero, aún faltaban unos minutos para que Ángela Lerena les leyera la pregunta, pero antes de ir al corte, los finalistas tuvieron una charla que quedó registrada por las cámaras.

Los finalistas de Los 8 escalones tuvieron una conversación íntima sin saber que estaban prendidos los micrófonos

“¿Podemos cambiar?”, dijo Gimena mientras se acercaba a su compañero, sin saber, probablemente, que los micrófonos estaban abiertos. “Era Pampita, te busqué con Pampita que era parejo para los dos”, se justificó él, también en “modo encubierto”. “Pero Pampita no sé nada”, se atajó su compañera, un tanto nerviosa.

Finalmente, tras la pausa llegó la pregunta decisiva de la temática deportiva: “¿Qué número de camiseta utilizó Enzo Fernández en la última Copa del Mundo que ganó la Argentina?” Gimena colocó el número 8 en la tablet y Eugenio el 21. Como la respuesta correcta era 24 y él estaba más cerca, se convirtió en el ganador de los dos millones de pesos.

Eugenio ganó los 2 millones de pesos en Los 8 escalones y accedió volver para intentar duplicarlo (Foto: Captura)

El participante, que vive en Chacarita, contó que quería usar el dinero para viajar al Mundial de Rugby, que este año se realiza en París, y además para empezar a ahorrar para los 15 años de su hija. Guido Kaczka le preguntó si volvía por los cuatro millones y sin dudar aceptó: “Creo que me quedo a dormir acá, ya no me voy más”

LA NACION