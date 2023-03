Fue a Los 8 escalones y dejó atónito a Guido Kaczka cuando le hizo una pregunta crucial: “Fue un fantasma”

escuchar

Todos los días, varias personas se inscriben para participar de Los 8 escalones de los dos millones (eltrece). Pero, el juego no solo requiere tener un amplio conocimiento en temáticas como historia, deporte y tecnología, sino también los participantes tienen que estar dispuestos abrirse, dejar la timidez en casa y responder a preguntas de índole más personal. En la emisión del miércoles estuvo Daniel, quien trabaja como preceptor, y quien se mostró muy entusiasta y extrovertido. No obstante, hubo un dato particular de su historia desconcertó por completo a Guido Kaczka.

Daniel fue uno de los participantes más destacados de la reciente emisión del programa de entretenimientos. El conductor lo presentó como “preceptor del colegio nocturno” y contó que además era profesor de lengua y literatura, pero que no quería dar más clases. Ante esto, el participante se explayó y explicó el motivo: “Me aburre la burocracia de las escuelas, los papeleos. Es tremendo”.

Daniel, uno de los participantes de Los 8 escalones de los 2 millones (Foto: Captura)

Pero, entre todas las cuestiones que se comentaron en torno al hombre de 34 años, hubo una que generó confusión y abrió prácticamente una investigación. “No sabe quién lo anotó”, reveló el conductor.

Lo cierto es que la tarea de anotarse puede venir por una decisión propia de cada persona, aunque también puede ser un amigo o familiar que vea el potencial y busque darle la chance de que pueda poner a prueba su conocimiento y en el camino intentar llevarse el premio. Ninguno de esos fue el caso de Daniel.

“Desconozco por completo”, aseguró el concursante y agregó: “Me llamaron, yo no sabía ni qué era. Me dijeron ‘che Daniel, ¿vos te anotaste para Los 8 escalones?’, y yo les respondí que no. Pero, la conversación no terminó ahí porque ambas partes estaban desconcertadas, puesto que la historia no cerraba.

“Me dijeron ‘¿vos no sos Daniel?’, les dije que sí y me preguntaron ‘¿vos no te anotaste?’, y cuando respondí que no, se disculparon y cortaron”, detalló.

Asimismo, amplió: “A los tres minutos me mandaron un WhatsApp, donde me volvieron a preguntar ‘‘Daniel, ¿vos te anotaste en Los 8 escalones?”. Guido, que lo escuchaba atento, no pudo dejar pasar ese detalle y destacó que la producción intentó buscarlo por otra vía, ya que tenían su teléfono de contacto.

Daniel estuvo el miércoles en Los 8 escalones de los 2 millones y sorprendió al contar un detalle de su inscripción al programa

Fue así como el docente terminó por contar el desenlace de la conversación y cómo llegó al programa. Si bien volvió a decir que él no se inscribió, le preguntaron si alguien más pudo haberlo hecho por él y le dijo que sí, que existía la posibilidad. “Ahí me puse a investigar el programa, me pasé toda la semana mirándolo, a ver de qué se trataba, y dije ‘voy’”, reveló.

Daniel aseguró que no sabía quién lo inscribió para que participara en Los 8 escalones (Foto:Captura)

Sin salir de su asombro, el conductor insistió: “Pero, ¿no sabes quién te anotó? ¿Ni una idea te das?”. Frente a esto, el participante reconoció tenía alguna que otra sospecha, pero que a todos los que le preguntó se lo negaron rotundamente: “Alguien fue, fue un fantasma el que me anotó”.

Daniel vive con sus padres y durante el programa precisó que, si se llevaba el premio, iba a usarlo para hacer arreglos en su departamento. A pesar de sus esfuerzos, y aunque se metió entre los últimos cuatro, no lo eligieron para la siguiente ronda y quedó a mitad de camino. Por tercera noche consecutiva la ganadora fue Cintia, que se llevó a casa seis millones de pesos.

