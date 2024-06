Ganó $3.000.000 en Los 8 escalones y protagonizó un conmovedor momento que emocionó a todos: “Hacer el bien”

Escuchar

Para participar de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) es preciso tener mucho conocimiento en temas de política, historia, espectáculos y deporte. También es preciso ser veloz para responder, tener buena memoria y un poco de suerte. Si bien los participantes deben controlarse para evitar que los nervios les jueguen una mala pasada, muchas veces la emoción los desborda y no pueden evitar romper en llanto. Esto sucedió justamente en la emisión del jueves con un hombre llamado Juan Carlos, quien derramó varias lágrimas cuando llegó al último escalón y todo el estudio empatizó profundamente con él.

Juan Carlos dijo presente en Los 8 escalones y contó que trabajaba como carnicero dentro de un supermercado chino en Quilmes. Guido Kaczka no tardó en preguntarle el nombre del comercio, pero él le dio una inesperada respuesta. “No tiene. Es sin nombre. Todo el mundo sabe donde está, pero no tiene nombre”, explicó el hombre de 62 años. ¿Qué tenía pensado hacer con los millones en caso de ganarlos? Saldar deudas.

El participante contó que trabajaba como carnicero y dijo que quería usar el dinero para saldar deudas (Foto: Captura de TV / eltrece)

En el primer escalón al participante le tocó la categoría: “Periodistas que se destacan o destacaron principalmente en policiales, deportes, espectáculos o economía”. Si bien solo logró 11 aciertos, pasó a la siguiente etapa. Su juego se consolidó a lo largo de la competencia, al punto tal que fue el primero en llegar a la final. “Gracias Dios. Bendito sea tu nombre, bendito”, exclamó.

Al escucharlo, el conductor no pudo evitar preguntarle: “¿Sos creyente Juan Carlos?”. El carnicero quiso hablar, pero la emoción lo envolvió por completo y no pudo seguir. “Bueno, se entiende Juan Carlos, sabés que se entiende, mejor que si lo hablás se comprende”, expresó Kaczka mientras el jurado y el resto de los participantes aplaudían en una señal de apoyo.

“Por todos los medios de mi vida, trato de agradarle al Padre, en cada acción. Trato de hacer el bien a todo lo que puedo. Muchas veces no lo supieron pagar, pero bueno, acá estamos, y le doy gracias al Todopoderoso por este momento que me está regalando en la vida, de poder participar, de poder estar acá, de estar acompañado por mi esposa y mi hermana”, expresó el participante entre lágrimas y destacó la gran experiencia que tuvo junto al resto de los participantes.

Juan Carlos fue el primero en llegar a la final y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Vos lo sabés mejor que nadie, yo quisiera que ganen todos, pero sabemos que el premio es para uno solo”, le dijo directo Guido Kaczka, pero él le explicó que el juego era así. “Doy gracias a nuestro Padre Celestial que nunca me abandonó”, sentenció Juan Carlos y así como recibió el agradecimiento del conductor, también se llevó los aplausos de todos.

El carnicero se midió en la final con Emiliano, el cual se definió con una pregunta a cargo de Arturo Puig: “¿Cuál de estos actores protagonizó junto a Julieta Cardinali la película argentina de 2022, Ecos de un crimen? Rafael Ferro, Pablo Rago, Diego Peretti o Adrián Navarro”. Ambos eligieron al protagonista de Los Simuladores, que era la opción correcta, pero por una mayor cantidad de luces verdes el hombre de 62 años se llevó la victoria.

“¡Juan Carlos gana! ¡Lo dio vuelta!”, lo felicitó Kaczka, dado que el carnicero arrancó con dos errores seguidores. Entre lágrimas de emoción, el campeón celebró con su mujer Fabiola, su hermana Graciela y otros amigos.

Cuando finalizaron los saludos, llegó la hora de negociar la compra de la llave, propiedad de Emiliano, el otro finalista. Juan Carlos ofertó $200.000 y aunque su contrincante le dijo que no estaba lejos de la cifra que tenía en mente, quería un poquito más. “Lo que pasa es que de acuerdo al monto de deuda que tengo es lo que puedo ofertar. No puedo ofertar más”, le explicó el campeón. Finalmente, no hubo acuerdo, por lo que mientras uno regresará este viernes para intentar duplicar el valor del cheque, el otro volverá para disputar la final por el departamento.

LA NACION