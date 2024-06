Participó de Los 8 escalones y dejó atónito a Guido Kaczka al revelar detalles de su historia de amor: “Bebé reno”

Escuchar

A Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se presentan personas con todo tipo de personalidades. Están los más introvertidos, con un perfil más bajo, que suelen responder con monosílabas a las preguntas de índole personal. Paralelamente, están aquellos a los que les gusta hablar sin tapujos de sus vidas privadas, dan detalles de sus trabajos y familias, y hasta cuentan anécdotas.

Justamente en la emisión del miércoles, se presentó Sofía, a quien se la podría incluir en este segundo grupo de participantes. La joven, que se presentó como Licenciada en Comercio Internacional, actriz y dueña de un emprendimiento de accesorios, fue al programa acompañada por su pareja y una amiga. Guido Kaczka no dudó en preguntarle sobre su noviazgo y ella no tuvo reparos en explayarse. El conductor quedó tan perplejo con la historia que hasta describió a la participante como una “Bebé reno”.

La joven se presentó como Licenciada en Comercio Internacional, actriz y emprendedora (Foto: Captura de video / eltrece)

Sofía acudió al programa con su novio desde hace un año y medio, y Kaczka no tardó en preguntarle cómo se conocieron. “En una juntada de amigos...”, comenzó, pero se corrigió: “Yo no los conocía en realidad. Fui a una juntada de desconocidos y lo conocí”. “¿Cómo empezaron a hablar? ¿Qué onda?”, insistió el conductor. Por su parte, ella dio cuenta de que sintió un flechazo. Lo vio y dijo “es ese, es él”.

Por pedido del conductor, quien estaba muy interesado en la historia, la participante continuó: “Estaba todo de negro, y eran todos jugadores de básquet menos él. Yo le pregunté ‘¿vos jugás al básquet?’, y él me dijo: ‘No, ¿vos sí?’, como diciendo, ‘sos enanita’”. “Te tiró como un chiste. ¿Y ese día ya chaparon?”, indagó Kaczka. Ella le dijo que no, que él ni siquiera le dijo su nombre.

La segunda parte de la historia comenzó al día siguiente. Sofía le preguntó a sus amigas el nombre del chico “de negro”. Como ninguna lo recordaba, ideó su propio plan. ¿Qué hizo? Fue al perfil de Instagram de la persona que la invitó a la juntada y lo buscó entre todas las personas que seguía: “Imagínate que estuve toda la tarde, hasta que no lo encontré”.

Sofía relató en detalle su historia de amor con su pareja (Foto: Captura de video / eltrece)

“Él fue solo, era amigo del dueño de casa, o sea que el que me invitó no lo tenía”, explicó y acto seguido reveló como finalmente logró dar con él. “El justo le había pedido el Instagram a una amiga mía porque no llegó a pedírmelo a mí. Él me iba a agregar, pero pensó en esperar tres días”, acotó. Pero, frente a todo este relato, Guido Kaczka se dirigió al novio de Sofía, que estaba en la tribuna y le preguntó: “¿Vos corroborás todo esto que está contando? ¿Fue así?”. Por su parte, el joven le aseguró que estaba en lo cierto: “Todo 100%”.

Finalmente, Sofía contó que lo encontró entre los seguidores de su amiga. Lo vio “de trajecito, todo abogado” y lo empezó a seguir. Sin embargo, Kaczka no pudo evitar dar su opinión al respecto. “O sea, sos como un ‘Bebé reno todo bien’. Claro de buena onda, en ese caso la otra persona no quería, pero acá es un enganche total”, aseveró el conductor, refiriéndose a la serie de Netflix protagonizada por Richard Gadd y Fiona Harvey. Bebé reno está basada en un hecho real que le sucedió justamente a Gadd con una mujer que presuntamente lo acosó. La historia arribó a la pantalla chica y se convirtió en un éxito.

El novio de la participante escuchó atento toda la historia (Foto: Captura de video / eltrece)

Ante esto, la participante reafirmó que lo suyo fue correspondido. Él también la empezó a seguir en Instagram, le habló y la invitó a salir. El resto es historia. “¿Y se van a casar? Cualquiera la pregunta que te hago”, indagó Kaczka. “Y estoy esperando que lo diga”, advirtió ella. Por su parte, Carmen Barbieri, quien escuchó atenta toda la historia, no dudó en intervenir: “Ahora es el momento”. Pero, a todo esto, ¿qué dijo la pareja de Sofía? Aseguró que la propuesta de matrimonio llegará “a su debido momento”.

Luego, la joven comenzó con el juego, y aunque superó el primer escalón, no llegó a la instancia definitoria de la competencia.

LA NACION