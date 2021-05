Gastón Soffritti “Si la gestión de vacunas la hacía Santi Maratea hoy no estábamos adentro”

Gastón Soffritti bromeó sobre el retraso de la llegada de vacunas a la Argentina y fue cruzado por los usuarios. Es que, desde su cuenta de Twitter, el actor comentó que el influencer Santiago Maratea, que en los últimos meses logró con éxito completar distintas campañas solidarias, debió ser el encargado de conseguir las vacunas contra el coronavirus para la Argentina. Luego de ser criticado por sus comentarios, Soffritti explicó: “Mi tuit simplemente tiene intenciones de generar debate”.

En los últimos meses, Maratea logró recaudar los dos millones de dólares que necesitaba la familia de Emmita, la beba que padece de Atrofia Muscular Espinal (AME) y que necesitaba juntar el dinero para poder costear uno de los medicamentos más caros del mundo. Luego, el influencer se embarcó en otra misión: trasladar a 50 deportistas argentinos al Sudamericano de Guayaquil, para lo que recaudó gran parte del dinero necesario para alquilar el avión, gracias a una colecta entre sus 1.400.000 seguidores. En relación a estas novedades, Soffritti usó sus redes sociales para reflexionar sobre la capacidad de gestión del influencer.

Gastón Soffritti elogió la gestión de Santiago Maratea y bromeó sobre la posibilidad de que consiga vacunas contra el coronavirus para la Argentina Twitter Gastón Soffritti

“Si una persona con su Instagram tiene más poder de convicción y convocatoria que el mismísimo Estado, deberíamos estar replanteándonos quiénes son los nuevos políticos”, escribió el actor. Luego, bromeó: “Si la gestión de las vacunas la hacía Santi Maratea, hoy no estábamos todos adentro”.

El tuit, que se viralizó rápidamente, recibió elogios, críticas y distintos comentarios, entre los que se encontraron los del periodista Diego Mancusi. “El Estado negocia en medio de una pandemia con corporaciones multinacionales que mueven miles de millones de dólares por la vacuna que quieren todos los países del mundo al mismo tiempo, no le pide a sus seguidores que donen cien pesos, Gastón. No es tan parecida la situación”, retrucó el comunicador.

“Mi tuit simplemente tiene intenciones de generar debate. Abrazo”, respondió el actor. Mancusi, por su lado, insistió: “Me parece bien pero genera debate en base a cosas ciertas. Estás comparando a un pibe que (muy bien por él) pide donaciones en Instagram con sentarse a la mesa del CEO de una multinacional a negociar el bien más preciado por la humanidad en el contexto de una pandemia”. En tanto, Soffritti remató: “Perdón, me faltó aclararte (creí que no hacía falta) que mi tuit fue en un tono irónico. Aunque no estamos tan lejos de que sucedan cosas del estilo... abrazo”, completó.

Gastón Soffritti tuiteó sobre la falta de vacunas en Argentina y, en tono humorístico, sugirió que Santiago Maratea debería negociarlas

LA NACION