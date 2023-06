Georgina Barbarossa recordó el día en que Gerardo Rozín la ayudó a reconciliarse con su hermana: “No nos hablábamos”

escuchar

Durante una nueva emisión de este domingo de La Peña de Morfi (Telefe), Georgina Barbarossa se emocionó al recordar a Gerardo Rozín, a más de un año de la muerte del conductor y creador del ciclo. En el marco de un homenaje que se llevó a cabo por lo que hubiera sido su cumpleaños 53, la actriz recordó el día en que visitó uno de sus emblemáticos programas y gracias a su intervención se reconcilió con su hermana Mercedes.

A más de un año de la muerte del periodista, su figura aún se recuerda constantemente en el ciclo televisivo que él fundó. Con su impronta marcada en el ADN del programa, cualquier entrevista, música o comida que se disfruta allí es motivo suficiente para que algo recuerde a su presencia. Luego de la reestructuración en 2022, actualmente Jésica Cirio y Georgina tienen el mando del programa.

La actriz fue incorporada este año en reemplazo de Jey Mammon, luego de la denuncia por abuso sexual contra el humorista, quien fue el primer conductor a cargo de La Peña después de la muerte de su creador. En este caso, Barbarossa recordó una anécdota de una vez que visitó Gracias por venir, gracias por estar, el emotivo ciclo de Telefe que el periodista conducía junto a Julieta Prandi. Y reveló que tuvo un inesperado reencuentro familiar.

Todo comenzó con el homenaje a Gerardo Rozín, quien hoy cumpliría 53 años. En ese contexto, la producción compartió un clip que repasó distintos momentos del conductor en el programa. Luego de recordar anécdotas como la charla con Ariel Rodríguez en medio de la celebración de la Copa Argentina que ganó Rosario Central o un divertido momento con Santiago Giorgini, llegó el momento de la emoción.

Georgina Barbarossa recordó que Gerardo Rozín motivó el reencuentro con su hermana

Antes de emitir el video de la emotiva situación, Barbarossa tomó la palabra y explicó el contexto. “Yo estaba distanciada con mi hermana, que vive en Sevilla”, comenzó.

Con experiencia en ese tipo de programas y entrevistas, Georgina concurrió con tranquilidad y no creyó que algo pudiera quebrarla al punto de las lágrimas: “Pensaba que ya nada me iba a hacer llorar”. “Me mostró un saludo y me hizo amigar con mi hermana, que hacía como dos años que no nos hablábamos”, recordó.

A continuación, se exhibió el clip del emotivo momento, que ocurrió a mediados del 2013. Durante el fragmento de Gracias por venir, se reprodujo un video grabado por su hermana desde España, en donde Mercedes recordó momentos de distintas etapas que compartieron ambas durante su vida. Mientras escuchaba a su hermana, Georgina se tapaba la boca y no ocultaba su emoción.

Georgina Barbarossa en la emisión de Gracias por venir, cuando se reencontró con su hermana Captura

Ya con la imagen de nuevo en el estudio de La Peña de Morfi, la conductora retomó su testimonio. Barbarossa recordó que en las últimas horas volvió a comunicarse con Mercedes y comentó que se retomó el diálogo entre ambas después de ese saludo: “Me sigue conmoviendo, es una cosa impresionante. Siempre estuve agradecida y le mandaba WhatsApp diciéndole que le agradecía. Uno con los hermanos discute y se pelea y era una pavada. Hacía dos años que no nos hablábamos. Lloré con ruido”. Sobre el final de su intervención, volvió a reconocer la labor de Rozín por este y otros momentos que vivió junto al conductor: “Era una cosa impresionante este hombre”.

