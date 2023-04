Georgina Barbarossa trató de “soberbio” a Jey Mammon por su cambio de actitud: “No está bien asesorado”

escuchar

Georgina Barbarossa cuestionó duramente a Jey Mammon por el cambio de actitud ante la prensa que tuvo el conductor y humorista acusado de abuso sexual por parte del joven Lucas Benvenuto. La actriz, que reemplaza a Mammon en la conducción de La Peña de Morfi (Telefe), consideró que el humorista volvió “muy soberbio” de su viaje a España y sentenció: “No me dio ganas de hablar con él”.

Juan Martín Rago, tal es el nombre real de Jey Mammon, vivió un cambio absoluto en su carrera y su vida personal cuando a mediados de marzo salió a la luz la denuncia que le realizó Benvenuto, un joven que acusó al músico y conductor de haber abusado de él cuando tenía 14 años El muchacho había acudido a la justicia en 2020 por este caso, pero la causa se consideró prescripta.

Georgina Barbarossa cuestionó el cambio de actitud de Jey Mammon: "No me dio ganas de hablar con él"

A partir de conocerse el testimonio del joven que acusó al conductor, y si bien no hubo una pena en la justicia, la condena social contra Mammon fue abrumadora, a tal punto que el artista debió fue apartado por Telefe de la conducción de La peña de Morfi. El humorista, que en sus primeras declaraciones se mostró angustiado, viajó a España por una decena de días y a su regreso su actitud fue un tanto más combativa, y con la intención, en sus propias palabras, de “contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí”.

Este sábado, en una nota para el programa Implacables (el nueve), Georgina Barbarossa fue consultada acerca de este cambio de actitud de Mammon, en especial, sobre “cómo contesta a los medios”. “En eso cambió mucho”, fue la respuesta de la actual conductor de La Peña, y añadió: “Por eso no hablé con él, porque no me dio ganas de hablar con él”. Momentos antes, la actriz había revelado que sí se había comunicado con el cómico y actor antes de que él viajara a España.

A continuación, Barbarossa fue un poco más allá y, mientras miraba la cámara, le habló al mismo conductor: “Jey, si estás viendo esta nota, sabelo”. Y de inmediato, volvió a hablar con la periodista que la entrevistaba, señaló: “Justamente por esa actitud que tuvo, me pareció muy soberbio como volvió”.

Jessica Cirio y Georgina Barbarossa en la conducción de La Peña de Morfi; la actriz dio que su contrato en el ciclo es por todo el mes de abril (Fuente: Telefe/Captura de video)

Más adelante, la actriz y conductora también de A la Barbarossa (Telefe), indicó lo que para ella debió ser la actitud del humorista: “Me parece que si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas. Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué. Señores, me equivoqué, era otro paradigma, otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que la respuesta hubiese sido otra”.

Jey Mammon regresó a la Argentina desde España y su actitud con la prensa no le gustó a Georgina Barbarossa, quien lo notó "soberbio" Gerardo Viercovich

“Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena”, cerró la idea Barbarossa y ante la pregunta de si a ella le dolía esta situación del conductor, respondió: “Sí, obvio, porque yo compartí muchos momentos, yo lo quiero mucho a Jey y que tenga este momento así, la verdad que no me gusta que esté pasando por este momento”.

Por otra parte, la actriz y conductora informó que tiene contrato para conducir La Peña de Morfi durante todo el mes de abril, de modo que hoy sería su último programa al frente del ciclo que creó Gerardo Rozín. “Es como una fiesta ir los domingos a hacer ese programa”, manifestó la actriz, que luego habló maravillas de la coconductora del programa, Jesica Cirio: “La quiero, me parece entrañable, una chica divina. Es muy cariñosa, compartimos todo el domingo juntas. Son todos divinos”.

