Georgina Barbarossa volvió a reemplazar a Jey Mammon en La Peña de Morfi y un comentario llamó la atención

Este domingo 2 de abril, Georgina Barbarossa volvió a hacerse cargo de la co-conducción de La Peña de Morfi (Telefe), en la que su presencia no pasó desapercibida, ya que en medio del saludo de bienvenida, envió un suspicaz mensaje a todos los televidentes.

Este es el segundo fin de semana que la actriz reemplazó a Jey Mammon. Ahora, las alarmas se encendieron cuando esbozó una posible indirecta hacia el músico.

Georgina Barbarossa reemplazó a Jey Mammon y envió un saludo sospechoso

Luego de darse a conocer la denuncia en la que Lucas Benvenuto lo acusó de abuso sexual -la cual prescribió hace dos años- la producción del ciclo y el canal desvincularon a Mammon hasta “que todo se resuelva”, según señaló Jesica Cirio. Con la incógnita acerca de quién sería el reemplazante del músico, Barbarossa ocupará por el resto de abril la presentación del programa junto a la modelo.

A pesar de la alegría y el buen humor con el que se suele caracterizar Barbarossa, al inicio señaló: “Este es un programa para toda la familia, así que estamos felices”.

Una semana antes Cirio fue la que se dirigió al público y lanzó: “Es de público conocimiento todo lo que está pasando. Realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña y acompañamos la decisión del canal hasta que todo se resuelva”.

Georgina Barbarossa envió un contundente mensaje al inicio de La peña de Morfi (Fuente: Telefe/Captura de video)

De esta manera, la frase con la que Georgina comenzó la edición del reciente domingo llamó la atención y se habría interpretado como un “palo” en dirección a la situación que atraviesa Mammon y de la que aún no se tiene una confirmación sobre su reemplazo. Hace días se especuló con que Rodolfo Barili podría ser un claro candidato, pero terminó por rechazar la propuesta. Más tarde se incluyó a Iván de Pineda, un conductor querido por la audiencia, pero de momento no se pronunció al respecto.

Por lo pronto, la conducción estará a cargo de la actriz, que se sumó al equipo que forman Cirio, los cocineros Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón, además de los músicos y artistas invitados cada jornada.

¿Por qué Georgina no puede continuar con la conducción del ciclo? Barbarossa tiene a cargo A la Barbarossa (Telefe), el programa que se emite de lunes a viernes a las 9:30 horas. Debido a sus obligaciones ya pactadas y a que La Peña requiere de una organización compleja con dos días de reuniones previas a la semana, la actriz asumió esta responsabilidad por los próximos cuatro domingos hasta que la producción se estabilice y logre confirmar a la nueva figura que acompañará a Cirio.

Jey Mammon apuntó contra La Peña de Morfi y a su desvinculación de Telefe: ¿Qué dijo?

En diálogo con Jorge Rial en Argenzuela (C5N), Jey Mammon, quien rompió el silencio en TV por primera vez tras las acusaciones en su contra, dejó en claro que la desvinculación de su persona con el Telefe fue de común acuerdo, afirmación que más tarde Ángel de Brito señaló como “mentira” a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ángel de Brito afirmó que lo que Jey Mammon dijo es "mentira" sobre su desvinculación de Telefe (Fuente: Twitter)

“Escuché que Telefe me eyectó. Fue de mutuo acuerdo que el domingo pasado, el que viene y los que sean necesarios no vaya a La Peña. Primero, porque no estoy de ánimo para hacerla”, remarcó. “Tengo un vínculo con Telefe. Tengo un vínculo con el canal. Estoy trabajando ahí y fue de común acuerdo que no esté yendo a La Peña los domingos por el momento. Yo tengo que ver cuando estoy de ánimo para hacerlo y verlo con ellos. No estoy para decir ‘hola, bienvenidos a La Peña’. No sé qué va a suceder. Mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año”, expresó Mammon.

