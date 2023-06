Jesica Cirio negó que Telefe pueda levantar La Peña de Morfi y fue contundente: “La mala onda no nos llega”

escuchar

Durante la emisión de este domingo de La Peña de Morfi (Telefe), Jesica Cirio desmintió el posible levantamiento del programa y apuntó contra los periodistas que lo informaron como versión. En la misma línea, Santiago Georgini, negó los presuntos rumores que circularon la semana pasada acerca de su salida del equipo de cocineros. Notablemente molesto, el chef se tomó unos minutos en una receta y dejó en claro que continuará en el staff del ciclo creado por Gerardo Rozín, ya que se considera un “socio fundador”.

Santiago Georgini desmintió que se retira de La Peña de Morfi

En medio de la cocción de una pamplona envuelta en panceta, el cocinero interrumpió la preparación del plato estrella de la jornada y se dirigió ante los espectadores de manera tajante. “Aprovecho un segundo nada más para decirles una cosa. Quiero desmentir categóricamente, totalmente, que yo me voy de La Peña de Morfi”, inició Georgini.

“Soy como un socio fundador, soy la parte fundacional de La Peña. Soy como la piedra… La piedra del zapato”, bromeó el cocinero y agregó: “De ningún lado me voy, pero salió por todos lados, el miércoles de esta semana que me voy de La Peña. No, no me voy. Sigue la carnicería, siguen los muchachos. Sí, las entradas siguen. Todo”. En ese instante, Rodrigo Cascón interrumpió y apuntó: “Te vas el domingo para volver el otro domingo”.

Santiago Georgini desmintió su salida de La Peña (Fuente: Captura de video/Telefe)

Luego de la aclaración, la locutora le preguntó sobre el programa nuevo que estrenará por la pantalla de Telefe y Georgini aseguró que pronto habrá novedades. “Habla la gente. Los periodistas… Los periodistas serios me escribieron y me dijeron: ‘¿Te vas?’. Chequearon antes de escribir por todos lados”, acotó el cocinero. En ese momento, Jesica Cirio apareció en escena y aprovechó el descargo de su compañero para tocar otro tema sobre la continuidad del programa.

“Un segundo. No solo que no te vas, sino que La Peña no termina, porque nos están difamando en un montón de portales, con que se termina. Señores, no. No compren esas noticias que no son reales. Es un programa que hacemos con mucho esfuerzo. Nadie se va. No entiendo por qué esa difamación hacia algo, hacia nuestro programa. La mala energía, la mala onda no nos llega. Estamos acá haciendo una transmisión en vivo de música y de cocina”, expresó la conductora y prosiguió con el respeto de lo pactado.

Los rumores sobre el fin de La Peña de Morfi

Los rumores acerca de un final inminente del programa que Gerardo Rozín creó en 2015, despertó el enojo de Jesica Cirio y todo el equipo que hay detrás de tal producción. En la anteúltima semana de mayo, Mariana Brey contó en Socios del Espectáculo (eltrece), que luego de la polémica salida de Jey Mammon y con la presencia temporal de Georgina Barbarossa, La Peña de Morfi tendría los días contados.

“La Peña de Morfi llegará a su fin en diciembre. Hasta ese entonces, en la conducción seguirá Georgina Barbarossa con la co-conducción de Ciro. Pero en diciembre termina todo”, comentó la periodista sin entrar en detalles acerca de las causas puntuales del mismo.

Sin embargo y gracias a la aclaración de Jesica este 4 de junio, se supo de primera mano que La Peña continuará de momento, sin ninguna especulación de dejar de emitirse todos los domingos.

LA NACION