Gerardo Rozín: la emotiva despedida de su novia, Eugenia Quibel: “Lo que me enamoró de vos”

A pocos días de haber iniciado el mes de marzo, el mundo del espectáculo y del entretenimiento fue sacudido por la triste noticia de la muerte de Gerardo Rozín. El periodista, que se ganó el corazón de millones de argentinos con su trabajo en programas como La peña del morfi (Telefe) y Morfi, todos a la mesa (Telefe), falleció el viernes 11 de mayo debido a un tumor cerebral, según pudo confirmar LA NACION. Su novia, Eugenia Quibel, utilizó sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida a quien fue su pareja y colega.

La emotiva despedida de Eugenia Quibel a Gerardo Rozín instagram @eugenia.quibel

“¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos...”, escribió la locutora de La peña del morfi (Telefe), uno de los proyectos que compartieron.

Quibel y Rozín se conocían hace varios años, lo que los convertía no solo en pareja, sino también en colegas y compañeros de trabajo. En uno de sus posteos más recientes, ella había compartido una foto junto a Gerardo y el productor Iván Drinko, donde escribió: “Gente que quiero, de la que aprendo y con quienes me gusta trabajar desde hace una pila de años”.

Gerardo Rozín junto a su gran amor, Eugenia Quibel Instagram @eugenia.quibel

Ahora, en su triste despedida a su novio y al recordar su valentía, manifestó, también en forma de elogio hacia el conductor: “Me guardo para siempre... Tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli, ‘el dolor auténtico, la alegría sin una mancha’”.

Rozín y Quibel fueron pareja y compartieron trabajos durante varios años Instagram @eugenia.quibel

Por otro lado, además de la música, mencionó otra de las pasiones de Rozín, la comida. Al respecto, dijo que también se guardaría cada uno de sus momentos juntos, “los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida”. Y concluyó: “Y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos. Brindo por vos, ¡canalla!”.

Eugenia formó parte del círculo íntimo que a acompañó a Gerardo en sus últimos días. Tanto ella como su expareja Carmela Bárbaro, y sus hijos Pedro y Elena fueron el sostén del conductor, quien atravesaba un complicado estado de salud.

De qué murió Rozín

Según pudo confirmar LA NACION, el periodista falleció tras luchar contra un tumor cerebral que lo tenía mal hace un tiempo. En abril, de 2021, había sorprendido a la audiencia tras ausentarse por primera vez de La peña de morfi (Telefe). Al regresar a la conducción del ciclo, Gerardo manifestó: “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”.