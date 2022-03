El adiós a Gerardo Rozín, en vivo: la despedida de los famosos al periodista

¿De qué murió Gerardo Rozín?

Según pudo confirmar LA NACION, el periodista falleció tras ser diagnosticado con un tumor cerebral meses atrás. En abril, de 2021, había sorprendido a la audiencia tras ausentarse por primera vez de La peña de morfi (Telefe). Al regresar a la conducción del ciclo, Gerardo manifestó: “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”.

La causa de muerte de Gerardo Rozín fue un tumor cerebral ALEJANDRO CHASKIELBERG

23.15: Telefe homenajea a Gerardo Rozín

A pocos minutos de que trascendiera la noticia de la muerte de Gerardo Rozín, la tristeza y los mensajes de despedida comenzaron a invadir las redes sociales. Entre ellos se destacó el de Telefe, quienes compartieron un compilado de sus mejores momentos en programas como Gracias por venir y La peña del morfi. El conductor pasó varios años en el canal y, en ese proceso, mantuvo un gran vínculo tanto con sus compañeros frente a la cámara como con aquellos que se encontraban del otro lado. “Hasta siempre, Gerardo. Gracias por tantos años juntos. Por tu generosidad y sensibilidad que han dejado una huella eterna en todos nosotros. Gracias por venir”, lee la conmovedora publicación.

La despedida de Telefe a Gerardo Rozín

23.00: Se confirma la muerte de Gerardo Rozín

Gerardo Rozín falleció el viernes 11 de mayo por la noche a los 51 años a causa de un tumor cerebral, según pudo confirmar LA NACION. Quien supo ganarse el cariño y la admiración de la audiencia no solo quedará en la memoria de varias generaciones por su carisma y calidez, sino por su transparencia tanto en su trabajo como en su vida cotidiana. “Soy el más grasa de los cool, pero el más cool de los populares”, afirmaba desafiante quien, hoy, pasará a la historia de la televisión argentina.

Falleció Gerardo Rozín a los 51 años Daniel Jayo

El aliento de los famosos durante la internación de Gerardo Rozín

Cuando se supo el delicado estado en el que se encontraba Gerardo Rozín, muchas celebridades y figuras públicas decidieron enviarle buenos deseos a través de los medios y de las redes sociales. Marcelo Tinelli, Carmen Barbieri, Luis Majul, Maju Lozano, Federico Pinedo y Fernando Iglesias fueron algunos de ellos.

Carmen sobre Rozin

Suspenden La Peña del Morfi por la salud de Gerardo Rozín

Con Gerardo Rozín internado y la preocupación, tanto de su familia como de sus allegados, en aumento, Telefe decidió posponer el comienzo de La peña del morfi. A pesar de que ya se había anunciado la conducción temporal de Iván de Pineda, desde el canal suspendieron el estreno por respeto a su legendario conductor.

Gerardo Rozín ganó un Martín Fierro por su programa La Peña de Morfi

La salud de Gerardo Rozín en sus últimos días

Luego de atravesar un 2021 con altibajos en cuanto a su salud, Gerardo Rozín comenzó el nuevo año alejado de la televisión para poder enfocarse en su recuperación. Sin embargo, a principios de marzo aumentó la preocupación sobre su persona ya que trascendió que se encontraba en un “estado delicado” debido a un tumor maligno que le habían diagnosticado meses atrás.