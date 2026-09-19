Germán Kraus, actor: “No hay gente linda en la televisión argentina”

Alejado de los estudios de grabación y enfocado en el teatro, Germán Kraus reapareció en un ciclo de streaming y encendió la polémica. En medio de su recorrida por diferentes escenarios con la comedia Soy tu ángel, obra que escribió y dirige junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia, el actor visitó este viernes el ciclo Sola en los bares (Conexión Abierta) y lanzó un filoso comentario sobre la televisión actual que no tardó en viralizarse.

Germán Kraus lanzó un filoso comentario sobre la televisión actual que no tardó en viralizarse

Todo comenzó cuando la conductora le consultó si aceptaría una propuesta para sumarse a un reality, a raíz del reciente paso de Andrea del Boca por Gran Hermano (Telefe). “Ni loco”, respondió de inmediato. Y agregó: “Ideológicamente no estoy de acuerdo. Y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos. Eso es cualquier cosa lo que se ve”.

Ante la repregunta, aclaró que su cuestionamiento no apuntaba a la intérprete de la telenovela Celeste: “No me refiero a Andrea, me refiero en general”. Acto seguido, profundizó: “Lo que me devuelve la pantalla no es interesante, no es nada, es remanido. No tiene colores, todo el mundo grita. No hay gente linda”. Cuando González le pidió precisiones, especificó: “Estéticamente, estéticamente. Bueno, o cambió la estética”.

“Yo no voy a estar diciendo ‘todo el tiempo pasado fue mejor’, pero qué sé yo, extraño esa pantalla”, reveló. En ese sentido, detalló qué contenidos añora: “Extraño los musicales, extraño los programas de humor”. A su vez, aclaró que su reclamo responde a una falencia estructural y no a una cuestión subjetiva: “No es un tema personal. Pero todo eso lo extraño de la tele. No sé por qué no está”.

Germán Krauss apuntó contra la desaparición de la telenovela nacional (Foto: Captura TV)

Durante la entrevista, el protagonista apuntó contra la desaparición de la telenovela nacional. Para el actor, ese género constituyó el motor histórico de la pantalla y su identidad. “Los brasileños y los turcos nos pasaron el trapo”, sentenció. Además, cuestionó los métodos de trabajo vigentes: “Los textos, los actores dicen lo que se les ocurre, no estudian la letra”.

Ese diagnóstico condujo a otra problemática central: la pérdida del mercado exterior. “Cómo se ha perdido el mercado internacional. Nos quedamos muy atrás”, sostuvo. Para Kraus, la producción actual carece de escala exportable. “Acá no hay una producción que uno pueda... Es de cabotaje, porque la verdad no da para vender al exterior. Por muchas cosas, por la temática, por los textos, por los argentinismos. No nos hemos acoplado a la expectativa del público latinoamericano”, evaluó y recordó que en otras épocas las ficciones locales llegaban a Rusia e Italia.

Entre sus trabajos más recordados figuran Estrellita, esa pobre campesina, La pobre Clara, El hombre que amé y Regalo del Cielo, además de su participación en el éxito de Mi familia es un dibujo (Fuente: K_marce /Fotolog)

Oscar Alberto Grillo, su verdadero nombre, debutó en televisión en 1968 y construyó una trayectoria con numerosos protagónicos que lo consolidaron como uno de los galanes más populares de la pantalla chica. Entre sus trabajos más recordados figuran Estrellita, esa pobre campesina, La pobre Clara, El hombre que amé y Regalo del Cielo, además de su participación en el éxito de Mi familia es un Dibujo. Su extenso recorrido profesional incluye labores en canales de Venezuela, Puerto Rico e Italia, antecedentes con los cuales intentó respaldar sus conceptos sobre la crisis exportadora del sector audiovisual argentino.