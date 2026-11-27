En la emisión del jueves 26 de noviembre de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), a los participantes les tocó preparar canelones. Cada uno se enfocó en su fuente y en lograr no solo la mejor salsa, sino un relleno sabroso y una salsa que acompañara a la perfección. Mientras que algunos no lograron superar las expectativas, otros sobresalieron y sorprendieron gratamente al jurado con sus propuestas. Una de ellas fue Karina Mazzocco, quien representó a su abuela en su plato y el resultado fue tan bueno que Germán Martitegui se emocionó y lanzó una frase clave para la competencia.

La conductora presentó su fuente de canelones de acelga y ricota con salsa de tomate. “Me fue muy bien. Le puse el nombre de mi abuela Magdalena. Los canelones se llaman ‘Matalé’, porque así le decíamos. Son un poco los sabores de la infancia”, indicó. Explicó que cocinó la acelga con manteca y condimentos y la mezcló con ricota y cebolla, que fue lo primero que preparó.

Karina Mazzocco homenajeó a su abuela con sus canelones de acelga y ricota (Foto: Captura)

Al escuchar esto, Martitegui destacó: “Es la primera salsa con la cebolla perfecta”. Por su parte, Julia Debicki, quien reemplazó a Damián Betular, agregó que fue la primera vez que un plato tenía una buena cantidad de salsa de tomate. “Muy rico”, celebró. Luego Maru Botana le preguntó a Mazzocco si esa era una preparación que hacía en su casa y ella le aseguró que el programa le estaba “cambiando la vida”: “Cocinar es algo que es superbueno porque es entregar amor en forma de comida, así que es precioso. Estoy fascinada, disfrutando mucho”.

Martitegui dijo que Mazzocco es "una participante con la que hay que tener mucho cuidado" (Foto: Captura)

“Dos cosas tengo para decir. Primero me emocioné porque el plato está muy bien”, se sinceró Germán Martitegui. “Y después creo que ya nació una participante con la que hay que tener mucho cuidado. La salsa está maravillosa, el grosor del crepe es perfecto. Realmente muy bien”, añadió en su devolución, que conmovió a la conductora y puso en alerta al resto de los participantes. Por último, Maru Botana mencionó que la combinación de sabores fue “perfecta”, por lo que no fue ninguna sorpresa que se ganara un lugar en el balcón.