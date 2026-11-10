Karina Mazzocco celebró los 20 años de su hijo Malek y sorprendió al mostrar cómo está hoy: “Siempre juntos”

Con un conmovedor posteo en Instagram, Karina Mazzocco celebró uno de los acontecimientos más importantes de su año, el cumpleaños de su hijo. El domingo 8 de noviembre, Malek, fruto de la relación con su marido Omar El Bacha, cumplió 20 años y, para saludarlo, publicó una seguidilla de fotos que evidenciaron el paso del tiempo y cómo pasó de un niño a un joven adulto que se luce al volante como piloto en la Fórmula 3 Metropolitana.

“Felices 20 años, hijo. ¡Qué emoción ver estas fotos y recordar tantos momentos divinos! ¡Siempre juntos!”, expresó la conductora. “Gracias por tu hermosa existencia, amore. Que Dios te proteja cada día y que te sobren motivos para ser feliz. Te amamos, Maleki, con todo el corazón”, cerró. Sus palabras estuvieron acompañadas por fotos de ella y su hijo, tanto postales caseras como producciones profesionales, algunas de la infancia y otras más actuales tomadas en viajes y cenas familiares.

Karina Mazzocco celebró los 20 años de su hijo Malek con un emotivo posteo en Instagram (Foto: Instagram @karinamazzocco)

Malek nació el 8 de noviembre de 2006 (Foto: Instagram @karinamazzocco)

Rápidamente, el posteo, musicalizado con “Esos locos bajitos” de Joan Manuel Serrat, se llenó de afectuosos mensajes para el cumpleañero de parte de sus seguidores, entre ellos Facundo Arana y Guido Suller. Asimismo, Malek también le agradeció el dulce gesto. “Te amo, mamita”, respondió.

La conductora le dedicó unas sentidas palabras a su hijo (Foto: Instagram @karinamazzocco)

En el posteo también se pudo ver al joven de 20 años con su traje de piloto. La conductora acompaña incondicionalmente a su hijo y celebra cada paso que da, desde el día que ganó su primera carrera en la categoría hasta cuando firmó su primer autógrafo, para seguir afianzándose al volante. Malek heredó de su padre la pasión por el automovilismo y actualmente corre en la Fórmula 3 Metropolitana con Satorra Competición.

En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina en enero de 2024, Mazzocco habló de la decisión de su hijo de elegir el mismo deporte que su padre y dijo: “Confieso que ver correr a Omar y Malek me da miedo, pero es algo que los apasiona y trato de manejar mis temores”.

Malek corre en la Fórmula 3 Metropolitana con Satorra Competición (Foto: Instagram @karinamazzocco)

A principios de este año, la familia atravesó un delicado momento cuando la participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) fue amenazada de muerte. El hecho ocurrió en enero de 2026, cuando la producción de A la tarde (América TV) recibió mensajes de un hombre que envió fotos de armas y advertencias contra ella por mencionar al aire a Alex Caniggia y compararlo con Brooklyn Beckham por los conflictos con su madre Mariana Nannis.

Malek es hijo de Karina Mazzocco y Omar El Bacha (Foto: Instagram @karinamazzocco)

“Karina, te voy a matar, ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó. Dejá de meterlo a Alex Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”, decían los mensajes. Mazzocco comunicó al aire lo sucedido y explicó que esto los llevó a modificar la programación. “Nunca imaginé que iba a tener que comentarles una información que me involucra directamente a mí y a toda mi familia. Teníamos un programa armado hasta que recibí un llamado de mi productor avisándome que recibí una amenaza de muerte. Esto nunca me pasó en la vida y quiero contarles que es una sensación indescriptible, muy fea e incómoda”, expresó en aquel momento.