Gimena Accardi y Seven Kayne ya no se ocultan: la cita nocturna y una declaración de amor

Gimena Accardi se encuentra muy feliz y enamorada del rapero Seven Kayne, con quien comenzó una relación amorosa después de conocerse actuando en la serie erótica TILF, que ella misma dirigió. Pero debido a la polémica previa que existió en torno a su separación de Nicolás Vázquez, la actriz quiso ser cautelosa al revelar nuevos detalles de su vida íntima por lo que al principio su noviazgo con el cantante solo era conocido por su círculo más íntimo.

Gimena Accardi y Seven Kayne se tomaron tiernas fotos en una hamburguesería (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Pasados algunos meses de las repercusiones, la ex Casi Ángeles compartió en sus historias de Instagram dos posteos en los que se los podía ver a ambos disfrutando de una salida romántica a una hamburguesería. En ellos se los pudo ver tomados de la mano, comiendo y a ella posando detrás de un vidrio en el que rezaba la frase: “Directo al corazón”. Un mensaje que parece resumir el momento que atraviesan.

Gimena Accardi compartió algunos de los mejores momentos junto a su pareja (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Sin embargo, el blanqueo no terminó allí. En una publicación hecha en el feed de la misma red social, la intérprete dejó en evidencia que el mes de mayo fue uno de los más especiales, teniendo en cuenta que celebró su cumpleaños número 41. Los festejos se dieron por separado, por un lado con su familia, luego con sus amigos y también con su novio.

En las fotos compartidas junto a Seven Kayne no solo pudo conocerse su amor conjunto por la comida, la música y las salidas nocturnas, sino que disfrutan de armar juegos de mesa como los famosos Legos. Para ser aún más difícil este desafío, los enamorados habrían optado por armar una nave espacial de color azul. El proceso de este difícil juego de ingenio fue mostrado también en la publicación.

Uno de los pasatiempos favoritos de la pareja es armar juegos de Lego (Foto: Instagram @gimeacardiok)

Viendo la felicidad que atraviesa Gimena, los usuarios no tardaron en dejarle cientos de mensajes de apoyo y amor. “Lo feliz que me hace que te esté comiendo ese bombón“, ”Lo bien que te queda el nuevo amor“, ”Qué linda tipa, qué buena se te puso la vida. Siempre hay más y mejor esperando“, ”Es su mejor amigo” y “¡Te amo! Encima te quedaste con alta joyita, @sevenkayne.

El comentario romántico de Seven Kayne a Gime Accardi

A su vez, Seven tampoco se guardó los comentarios y en la publicación de Gimena le dejó un claro mensaje: “Sos fuego”.