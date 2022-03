Gonzalo Heredia habló sobre la crisis que casi lo lleva a dejar la actuación: “Pensé en ponerme un parripollo”

Gonzalo Heredia hizo una revelación que sorprendió a sus seguidores, el actor aseguró que durante la pandemia de Covid pensó en ponerse un “parripollo”. En diálogo con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia) el intérprete recordó el gran impacto que tuvieron las restricciones sanitarias sobre la industria cultural, que inicialmente obligaron a detener las grabaciones y al cierre de los teatros para evitar los contagios.

El protagonista de La 1.5/18 se refirió al éxito de la ficción argentina que protagoniza en el prime time de eltrece y lo que significó su regreso a la pantalla chica después de casi dos años de parate profesional por las medidas impuestas por el Covid.

“Lo que me pasó con La Uno fue que formar parte de una de las primeras ficciones que se hacía después de todo lo que pasamos me enorgullecía mucho y me ponía feliz. Primero de tener trabajo, porque en un momento durante la pandemia, por lo menos yo, no sé si le pasó a otros actores y actrices, pero tuve un planteo en el que dije: ‘¿Qué hago? Me pongo un parripollo o un maxikiosco. ¿Cómo sigue? ¿Qué puedo hacer?’”, confesó durante una entrevista con Pablo Montagna en Pasa Montagna por Radio Rivadavia.

Gonzalo Heredia habló sobre la crisis que atravesó en pandemia: "Pensé en ponerme un parripollo"

En ese sentido, explicó que durante los meses de encierro pasó etapas de “incertidumbres” y “miedos”, en los que se imaginó haciendo otras cosas muy alejadas de su carrera de actuación. “Formar parte de esa primera ficción para mí fue y sigue siendo una alegría”, añadió. Si bien la tira se terminó de grabar a finales del año pasado, destacó el éxito que ha tenido a lo largo y ancho del país, que “desde ATAV [Argentina Tierra de Amor y Venganza] no lo vivía”.

En línea con sus “temores” sobre la continuidad de las restricciones sanitarias en el país, sostuvo que se imaginó “haciendo otras cosas”, “reconvirtiéndose” para buscar alternativas. “Te preguntás, te lo planteás o lo hablás… Sobre todo durante en marzo, abril, mayo de 2020, cuando no se sabía nada. Creo que le pasó a cada uno, que nos replanteamos qué hacer”, aseveró.

Heredia, que está casado con la actriz Brenda Gandini, contó que junto a su esposa hablaba de estas “incertidumbres” por las que atravesaron los dos. “Sí, hubo una [ocasión] en donde dijimos: ‘¿Cómo seguimos?’. Después, las cosas empezaron a suceder, pero siempre pienso qué hacer, porque soy una persona inquieta; me aburro mucho de mí mismo y tengo inquietudes diversas”, extendió.

Gonzalo Heredia protagoniza junto a Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Mey Scapola y Luciano Cáceres la obra de teatro Desnudos Gerardo Viercovich - LA NACION

Por otra parte, el actor y escritor se refirió a su segunda novela, que escribió durante la pandemia: El punto de no retorno. “El 12 de diciembre de 2019 empecé a tener la disciplina de escribir cuatro o cinco horas todos los días y lo mantuve hasta el año pasado. La novela prácticamente fue escrita en pandemia y fue lo único que me mantuvo a flote, porque durante el encierro fue lo que hacía todos los días. Pasé el encierro escribiendo y lo mantuve”, expresó.

El punto de no retorno es una novela sobre el tiempo y la escritura. En ella, Heredia reconstruye el universo de las personas que escriben libros, un lugar habitado por dioses y, sobre todo, por personajes desesperados.