¿Plagio?: aseguran que en La 1-5/18 copiaron una escena de Titanic

El pasado jueves en Intrusos (América), Rodrigo Lussich mostró cómo en la novela La 1-5/18 (eltrece) robaron una escena calcada de una de las películas más exitosas de la historia: Titanic.

“El tema de la crisis de autores y como todo se copia y todo se repite. Porque la escena del vidrio empañado con la pareja teniendo relaciones adentro del auto y la manito, obviamente que remite a Titanic”, lanzó el periodista. “El sexo entre la (Agustina) Cherri y (Gonzalo) Heredia fue con la manito en el vidrio empañado. ¡Esto ya lo vimos en Titanic!”, volvió a reiterar Lussich antes de mostrar la escena original entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Heredia, quien interpreta a Bruno, y Cherri, a Lola, protagonizaron una escena muy fuerte que dio que hablar entre sus fanáticos de las redes sociales. El episodio se centró en un evento especial de la fundación del padre Lorenzo, encarnado por Esteban Lamothe, y Lola fue la invitada de honor como representante del barrio “La Peñaloza”. Luego de que la humillen en la gala, Bruno la rescata para llevarla a su casa.

En Intrusos descubrieron que una escena de La 1-5/18 con Agustina Cherri y Gonzalo Heredia es muy similar a una de la película Titanic

Durante el viaje, la pareja conversa sobre la fallida cena benéfica y termina confesándose mutuamente su amor. “Durante mucho tiempo me sentí sola, pero ahora creo que ya no”, confesó Lola. “Si me pedís que te vaya a buscar al fin del mundo, yo voy, conmigo nunca te vas a sentir sola”, le contestó Bruno antes de comenzar a besarse y tener una apasionada escena de sexo en el auto.

Agustina Cherri y Felipe Colombo recrearon una coreografía de Chiquititas

Cherri y Colombo protagonizaron un momento muy divertido cuando recrearon una coreografía de Chiquititas, ficción creada por Cris Morena donde ambos trabajaron en diferentes temporadas.

Agustina Cherri y Felipe Colombo recrearon una coreografía de Chiquititas (Foto: Captura de video)

En un video que compartió en Instagram la actriz paraguaya Lali González, se puede ver a Cherri y a Colombo en plena coreografía al ritmo de “Todo, todo”. Pese a la improvisación, salieron airosos del desafío, y cumplieron con todo los pasos de la coreo casi a la perfección. Si bien en la actualidad los personajes que interpretan no comparten tantas escenas, lo cierto es que entre ambos actores existe una complicidad que trasciende lo laboral y llega al terreno de la amistad.