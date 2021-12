Pileta, biblioteca y muchas plantas: así es la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia están juntos desde 2010, se conocieron cuando el actor protagonizaba la tira Malparida, junto a Juana Viale. En 2018, los artistas decidieron dar un paso más y sellar su amor con una ceremonia de compromiso durante unas vacaciones en Costa mujeres, México. Cada tanto, la pareja suele abrir las puertas de su casa de manera virtual a sus fanáticos y, cada tanto, muestran algunos detalles de su hogar.

Gandini y Heredia son padres de Eloy (9) y Alfonsina (3), a quienes incentivan y educan en un hogar que tiene todos los espacios aptos para que los niños puedan desarrollar sus actividades y juegos. La casa se destaca por sus detalles rústicos en madera, empapelado de pared y cemento pulido, en algunos lugares también cuenta con un área de lectura que el actor -fanático de la literatura- utiliza muy a menudo junto a sus hijos.

En 2012, el actor concretó su sueño de volver a Munro, el barrio en el que nació. En aquel momento, ya había nacido su hijo y se mudaron a la vivienda, pero a solo dos semanas de haberse instalado sufrieron un violento robo y decidieron instalarse en un barrio cerrado, en la zona de Pilar.

La actriz es fanática de las plantas y los floreros Instagram

“¿Querés que te lea [Alfonsina]?, le pregunté. Bueno, me dijo y se acostó al lado mío. 4 minutos después se aburrió y se fue. Me acordé la última línea de la novela ‘Noches Blancas’ de [Fiodor] Dostoievsky: ‘Dios mío, solo un instante de felicidad, ¿Eso no alcanza en una vida humana?’”, comentó el actor en Instagram en una postal donde se ve junto a su hija, que se llama como la famosa poeta, compartiendo ese momento tan especial.

El living cuenta con sillones en tela blanca y se puede apreciar un larguísimo estante repleto de libros, junto a otro más pequeño, que demuestra la fascinación de la pareja por el mundo literario. Ese ambiente de la casa tiene una pared con ladrillos descubiertos pintados en el mismo tono blanco de las paredes, que decoran con sendos jarrones y arreglos florales.

El actor es fanático de los libros y tiene su propio espacio de lectura Instagram

Además, frente a la mesa ratona de madera hay una chimenea, ideal para mantener el espacio aclimatado en los días más fríos. Al actor de La 1-5/18 le apasiona interpretar historias y por eso aprovecha cada oportunidad que tiene de jugar y estimular la mente de sus pequeños. “Nada se compara con los espacios y momentos únicos que comparto con mi hijo”, escribió hace tiempo en esa red social. De la misma manera, cuando puede posa junto a sus obras en el interior del hogar que formó junto a Gandini.

Brenda Gandini junto a su hija Alfonsina en el living de su casa Instagram

En su momento, fue la actriz quien describió su casa y contó que son fanáticos del verde. “Somos fans de las plantas, los libros y los animales”, confesó. La presentación que hizo de su hogar es completamente certera, ya que en las imágenes que comparte en sus redes sociales predomina la naturaleza, los espacios amplios y luminosos.

El exterior de la mansión tiene tunas de gran altura

En las imágenes posteadas en sus redes sociales, se puede ver que si bien son muy modernos en cuanto a la decoración, combinan los muebles con detalles y arreglos vintage. En el living, por ejemplo, los esquineros hacen juego con arreglos florales y una mesa tipo roma.

La actriz se muestra en los ambientes de casa Instagram

En la habitación principal, también predominan las tonalidades claras, tanto en el empapelado de la pared, como el respaldar de la cama. En ese ambiente, la pareja colgó tres cuadros sobre el respaldar y las lamparitas de luz son tipo Tiffany, con un vinilo geométrico en color pastel.

Brenda Gandini Instagram

“Si hablamos del hábito, estoy todos los días sentado escribiendo. No sé si eso me convierte en escritor, pero sí en una persona que se sienta e intenta escribir todos los días”, reveló Heredia en entrevista con Luis Corbacho para Planeta Urbano.

Aparte del living, Heredia también se ha mostrado muy dedicado a la lectura de sus libros en una esquina que ya tiene su sello en el Instagram. En ese espacio, la pareja tiene dos sillones, uno junto al otro, con una lámpara de piso. Y para no perder la costumbre, entre otras plantas sumaron una Calathea de maceta y un ramo de eucalipto.

Gonzalo Heredia Instagram

La habitación de Alfonsina es la más colorida de toda la casa: con detalles y pinturas multicolores en la pared, así como algunas guirnaldas que caen desde el techo de madera. Además, la más chica del clan también tiene varios peluches sobre la cama que vuelven su refugio más armonioso y a tono con su edad.

La habitación de su hija es la más colorida de toda la casa Instagram

“Gonzalo estaba muy soltero y codiciado así que, cuando me invitó a salir, obviamente rechacé la propuesta”, contó la actriz durante una entrevista en Los Mammones (América). “El día en que me propuso matrimonio estaba de muy mal humor, por los nervios que tenía. Me decía cosas y yo estaba llorando. Aparte, había puesto de fondo una canción que significa mucho para nosotros. Nunca me hubiera imaginado eso”, amplió.

Con pisos de madera y detalles en tonos claros, la casa se convirtió en su nidito de amor Instagram

Ese amor que comparten los llevó a formar la familia que hoy tienen y a construir ese espacio que les brinda asilo y protección frente a una vida tan mediática, ya que pese a que tienen perfil bajo ambos son famosos.

El patio de la casa de la actriz está cubierto por una parra y grama muy bien cuidada

A juzgar por las imágenes, la amplia casa también tiene pileta al aire libre, un amplio jardín con una medianera de la cual trepa una parra que cubre por completo las paredes y un césped cuidado y recortado.