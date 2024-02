escuchar

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale fueron una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Aunque ya llevan separados más de una década, tuvieron tres hijos, Silvestre, Ringo, quien falleció al nacer, y Alí. Ahora, el actor chileno sorprendió a todos al dar a conocer detalles del estado de salud del mayor de sus herederos, quien desde hace algún tiempo tiene una enfermedad crónica del sistema nervioso.

Luego de mantener el asunto en privado durante mucho tiempo, el intérprete reveló que Silvestre tiene epilepsia. Todo se dio a conocer en el marco de una entrevista que realizó en 2023, en diálogo con la neuróloga Keryma Acevedo, en medio de una campaña de concientización de la Liga de la Epilepsia en Chile.

En primer lugar, en la entrevista, Valenzuela destacó la importancia de la campaña de la que decidió formar parte, puesto que sintió la necesidad de contar su experiencia de vida, con el objetivo de poder ayudar a otras familias que puedan estar pasando por algo similar.

Ahí mismo, reveló que la primera crisis epiléptica de Silvestre fue cuando el menor tenía 12 años, aunque, en un primer momento, el actor no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. “Fue una experiencia traumática, yo no sabía nada. Estaba solo con él y cambió nuestras vidas para siempre”, comenzó diciendo.

“Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Salí corriendo con él”, recordó sobre aquella dramática experiencia que le tocó vivir.

En ese marco, reveló que no entendía lo que le sucedía a su hijo y hasta creyó lo peor: “Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados, los ojos desorbitados. Y luego de que terminaron las convulsiones estuvo inconsciente mucho rato después del ataque. Salí y había un amigo, un vecino, que nos llevó a la clínica a las 4 de la mañana”.

“Al saber que era epilepsia me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, hay distintos grados. Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados. Empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar”, expresó.

Valenzuela aseguró que encontraron la medicación adecuada para tratar la enfemedad

De todas formas, el actor chileno que protagonizó Sos mi hombre, explicó que, una vez comprendida la enfermedad y cómo manejarla, todo cambia y hay más conocimiento de qué hacer y cómo llevar la situación. Asimismo, dejó en claro que, en el caso de su hijo, lograron encontrar la medicación adecuada, además de que recibieron mucha ayuda profesional para llevar el caso de la mejor manera posible.

Sobre el dramático momento en que Silvestre tuvo su primer ataque, el actor reconoció: “Él no vivió lo que yo viví”. De esta manera, Valenzuela aseguró que el adolescente no se dio cuenta de lo que había pasado.

Asimismo, expresó cómo vive hoy por hoy la enfermedad de su hijo y hasta aconsejó a otros familiares que les toque pasar por eso: “De ahí en adelante ya sé que no hay que asustarse, todo lo contrario, hay que acompañar a la persona, darle aire, que respire”.